Auf der Flucht vor den grünen Männchen

Viernheim. Über den Wolken bewegten sich die Teilnehmer des Ferienprogramms der katholischen jungen Gemeinden (KJG) auf dem Gelände vor dem Familiensportpark West. Alle vier Jugendorganisationen hatten dort nacheinander ihr Domizil aufgeschlagen, nachdem die sonst üblichen Sommerzeltlager Pandemie-bedingt nicht stattfinden konnten. Zum Abschluss des Programms war in dieser Woche die KJG St. Aposteln aktiv, die mit insgesamt 35 Kindern ins All flog. Die Übernachtung der Gruppe auf dem Areal war wegen der aktuellen Corona-Bestimmungen nicht möglich, das Küchenteam sorgte aber täglich für ein warmes Mittagessen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor- und nachmittags wurden die Teilnehmer von den elf Betreuern auf Trab gehalten. Spannende Abenteuer, Ausflüge, Geländespiele und Lagerfeuer standen auf dem Programm. Mehrere Gruppen absolvierten Bewegungsspiele und Denkaufgaben, bis schließlich die Siegerteams feststanden. Die Kinder rannten, spielten Fangen, erkundeten das Gelände und bemalten T-Shirts mit Leuchtfarbe.

In „Space Shuttles“ ging es an allen Tagen mit einem raketenartigen Start ins All. Die Zelte wurden zu Raumstationen umfunktioniert und nach einer leckeren Mahlzeit die besten Astronauten ausgewählt. Danach stand eine gefährliche Mission an, wobei die Humanoiden den Weltraum gegen eine Invasion von Aliens verteidigen mussten.

Nicht verhindern konnten die katholischen Raumfahrer allerdings eine unliebsame Überraschung während ihres Ausflugs zum Karlstern. „Heute war unsere Fotosafari. Auf dem Weg sind viele Stationen eingerichtet worden. An einer dieser Stationen sollten sich die Kinder als Aliens schminken, doch leider wurden die Utensilien von Unbekannten entwendet“, berichtet die KJG im Internet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Stationen seien deutlich gekennzeichnet und es sei klar ersichtlich gewesen, dass es sich bei der Aktion um ein Spiel gehandelt habe, schreiben die Ehrenamtlichen. Für die Zukunft bitten sie darum, auf ihre Arbeit mehr Rücksicht zu nehmen. „Es bereitet uns einfach unnötigen Aufwand und nimmt den Kindern den Spaß.“ JR