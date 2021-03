Viernheim. Bürgermeister, Stadtverordnetenversammlung, Landrat, Kreistag: Am „Superwahlsonntag“ stehen für die Viernheimer Wähler gleich vier Entscheidungen an. Obwohl viele Wähler bereits vorab ihre Unterlagen beantragt und per Briefwahl gewählt haben, herrscht am Sonntag in der Nibelungenschule, der Alexander-von-Humboldt-Schule, der Schillerschule und der Friedrich-Fröbel-Schule ein ständiges Kommen und Gehen.

In Zeiten der Corona-Pandemie hat die Kommune umfangreiche Vorkehrungen zum Schutz der Bürger und Wahlhelfer getroffen. In der Nibelungenschule sind die drei Wahllokale nicht wie sonst in Klassenräumen eingerichtet, sondern in der Turnhalle aufgebaut, mit separatem Ein- und Ausgang. „Das Einbahnstraßensystem reduziert den Begegnungsverkehr“, erklärt Gemeindewahlleiter Michael Fleischer.

Auch in der Friedrich-Fröbel-Schule sind deshalb die Wahlbezirke in die Sporthalle und die Aula verlegt worden. Die Wahlhelfer haben einen eigenen Tisch und sind durch große Plexiglas-Scheiben geschützt, sie tragen Handschuhe und Gesichtsmasken. Die Wähler können sich am Eingang die Hände desinfizieren, halten Abstand beim Warten, und auch die Wahlkabinen stehen weit auseinander. „Es kommt auch keiner ohne Maske zum Wählen“, berichtet Sigrid Haas, die als Wahlhelferin in der FFS im Einsatz ist.

Jeder Wähler bekommt in seinem Wahlbezirk zunächst die vier Stimmzettel – den gelben für die Wahl des Landrats, den grauen für die Bürgermeisterwahl und die großen Stimmzettel, weiß und rot, für Stadtverordnetenversammlung und Kreistag. Hinter dem Sichtschutz in den Wahlkabinen werden die Stimmen vergeben – 118 einzelne Kreuzchen können gemacht werden. Bei der Landratswahl gibt es die Auswahl unter drei Bewerbern, beim Viernheimer Bürgermeister müssen sich die Wähler für einen von fünf Kandidaten entscheiden.

Wenn man für die Wahl des Stadtparlaments und des Kreistags das das System Kumulieren und Panaschieren ausnutzt und nicht nur eine Liste ankreuzt, dauert der Wahlvorgang etwas länger, bis die 45 und 71 Stimmen verteilt sind. „Wir Wahlhelfer müssen aber nicht viel erklären“, sagt Rudolf Haas, „die Viernheimer wissen, wie es geht“. Anders als bei der Briefwahl werden die Stimmzettel nur gefaltet und nicht in einen separaten Umschlag gesteckt. Ein zweiter Wahlhelfer kontrolliert die Wahlbenachrichtigung, hakt den Wähler im Wählerverzeichnis ab. An der Wahlurne steht der dritte Helfer, dort landen vier Stimmzettel im Sammelbehälter.

Während in den Wahllokalen noch abgestimmt wird, beginnt im Rathaus die Vorarbeit. Ab 13 Uhr dürfen die großen roten Briefwahlumschläge geöffnet werden. Es wird aber nur geprüft, ob die Unterlagen komplett sind. Mit dem Auszählen müssen die Briefwahlhelfer nämlich bis 18 Uhr warten.