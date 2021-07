Auf alten Obstbäumen zu Hause

Viernheim. Andrea Herschel hat sie entdeckt: Steinkäuze, die Junge großziehen. Die seltenen Vögel sind sicherlich nicht die einzigen Brutpaare in und um Viernheim. Deshalb versucht der Naturschutzbund (Nabu) Heppenheim, die Steinkäuze der Region zu erfassen.

Der kleine Steinkauz ist der Charaktervogel der hessischen Streuobstwiesen, die früher um jede Ortschaft den so genannten Streuobstgürtel bildeten. Durch staatlich geförderte Streuobstrodungen in den 1960er bis 1970er Jahren und die folgenden umfangreichen Bautätigkeiten im Umfeld der Ortschaften verlor der kleine Vogel mehr und mehr an Lebensraum. Gerettet hat den Vogel wohl auch die Liebe der Hessen zum Apfelwein. Würde man die Äpfel alter Sorten, die zumeist auf alten, höhlenreichen Hochstämmen wachsen, nicht für den „Äppler“ benötigen, wären diese Bäume sicherlich schon lange verschwunden – und mit ihnen die Brutstätten der Käuze.

Mit künstlichen Niströhren, die hohlen Ästen nachempfunden sind, haben Naturschützer eine Möglichkeit geschaffen, dem Steinkauz geeigneten Nistraum anzubieten. Die Kästen sind besonders marder- und waschbärsicher gestaltet, so dass der Bruterfolg in diesen Kästen deutlich größer als in Naturhöhlen ist. Es gibt in Hessen keine andere Vogelart, die von solch einer Artenschutzmaßnahme so unmittelbar abhängig ist.

Der Steinkauz benötigt für seine Bodenjagd Flächen mit niedriger Vegetation, wie gemähte Streuobstwiesen, wo er Mäuse, Großinsekten, Regenwürmer und manchmal auch kleine Vögel erbeutet. Steinkäuze sind sehr standorttreu, bleiben jahrelang am gleichen Brutplatz. Die Jungvögel suchen sich zumeist ein neues Revier in weniger als zehn Kilometern Entfernung, so dass eine Wiederbesiedlung verwaister Gebiete nur sehr langsam erfolgt.

Der Nabu will nun diese zerstreuten Brutpaare finden, was allerdings nicht leicht ist. „Der Steinkauz lebt sehr zurückgezogen und still, fällt kaum durch seine Balz- und Revierrufe auf, wie das bei anderen Eulen der Fall ist“, erklärt Andrea Herschel. Die wenigen Brutpaare müssen ihre Reviergrenzen auch nicht durch Rufe oder Gesang zu anderen Revierinhabern abgrenzen. Scheu ist der Vogel allerdings nicht. So können Brutstätten direkt an viel begangenen Wegen oder auch an verkehrsreichen Straßen vorkommen. Mehr und mehr werden von den Vögeln auch Lebensräume wie Pferdekoppeln, Viehweiden, Flug- und Golfplätze aufgesucht.

Besonderer Körperbau

Zusammen mit Nabu- und BUND-Mitgliedern aus Weinheim und Dossenheim will der Nabu Heppenheim die Brutvorkommen des Steinkauzes entlang der Bergstraße notieren. Die Naturschützer sind dabei aber auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Andrea Herschel gibt den Naturfreunden Tipps: „Den kleinen Steinkauz erkennt man an seiner kugeligen Form, die ihn gut von anderen Vögeln unterscheiden lässt.“ Kurz vor Sonnenuntergang, aber auch bei Tag sitze er auf alten hohlen Obstbäumen oder fliegt im Tiefflug knapp über dem Boden. su