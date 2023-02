Auch eine Säge kann tönen und singen

Die vier Musikerinnen von „La Finesse“ haben das Publikum in der Halle der Goetheschule restlos für sich begeistert. Auf ihrem fast dreistündigen Cross-over-Konzert in der Tradition des Stargeigers David Garrett nahmen die Frauen ihre Zuhörer mit auf eine musikalische Zeitreise, die von der Klassik bis in die Moderne führte. Geboten wurde eine Show mit technischem Können, Humor und Erotik. Die

...