Viernheim. Mehr Aufenthaltsqualität für die Innenstadt wünschen sich alle Bewerber: Wolfram Theymann und Thomas Klauder sind sich einig darin, dass in dem Rathausprojekt die vielleicht größte Chance existiere, Menschen ins Zentrum zu locken. Theymann hält es für falsch, sich auf die Förderung des Handels zu konzentrieren. Vielmehr müsse es Aufgabe der Politik sein, das Rathaus zu einem Multifunktionsgebäude zu machen – mit VHS-Schulungsräumen, Kita, Co-Working-Spaces sowie „Bar auf dem Dach“. Nur so würden die Besucher angelockt, die für Geschäfte und Gastronomie infrage kämen. Die Stadt sei in der Verantwortung, einen Marktplatz, „einen attraktiven Treffpunkt“, zu schaffen.

AdUnit urban-intext1

Klauder sieht das ebenso. Die Menschen kämen zwar ganz gezielt, um Metzger, Buchhandel oder Gemüseladen aufzusuchen. „Aber sie bleiben nicht, weil es nicht schön ist“, hat der Grünen-Vertreter festgestellt. Die Kehrtwende sei möglich, wenn es gelinge, Ärzte und Wohnen zu etablieren – sowie Events anzubieten. Ein Investor könne dabei helfen, voranzukommen, sagt Klauder.

Matthias Baaß räumt ein, Viernheim habe nun mal keine Fachwerkhäuser wie Weinheim und Heppenheim. Im Rahmen des Konzepts Aktive Kernbereiche geschehe dennoch einiges, um die Attraktivität der Innenstadt zu steigern. Beispielhaft nennt Baaß den lebendigen Adventskalender und die verkaufsoffenen Sonntage. Im Fall des Unverpackt-Ladens Einkorn hätten auch EU-Mittel geholfen, das Gesamtprodukt aufzuwerten. Gleichzeitig gibt es laut Baaß aber auch Eigentümer in der Innenstadt, die – trotz Aufforderung – nicht bereit seien, an der Verschönerung mitzuwirken.

Gastronomie ansiedeln

Aus Sicht Bernhard Kammers ist die Konkurrenz zum Rhein-Neckar-Zentrum zu akzeptieren, wie sie ist: „Das bekommt man nicht weg.“ Die größte Chance für die City sieht der FDP-Politiker in der Ansiedlung von Gastronomie mit attraktiven Außenbereichen. Ralf Kempf hält es rückblickend für einen Fehler, überhaupt die Fußgängerzone eingeführt zu haben. Er findet: „Das Ganze muss neu aufgestellt werden.“ wk