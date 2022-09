Atemberaubende Aussicht über den Odenwald

Viernheim. Nachdem tägliche Elterntreffs, Elterncafés, ein monatlicher Familienbrunch, das Familien-Kultur-Programm, das jährliche Vater-Kind-Wochenende und viele weitere Veranstaltungen bereits zum Standard des AWO-Familienzentrums zählen, stand kürzlich erstmals ein Frauenwochenende auf dem Programm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach erfolgter Anmeldung machten sich mehrere Fahrgemeinschaften auf den Weg „Zur schönen Aussicht“ auf der Tromm. Die Tromm ist der stehengebliebene Granitsockel eines 50 Millionen Jahre alten Urgebirges. Umgeben von Wäldern und Bergen lädt die Tromm zum Entspannen, Spazierengehen und Wandern ein.

Die Umgebung überzeugte die Organisatorinnen des AWO-Familienzentrums, Mehtap Ercan und Andrea Lantz, und so war es entschieden: Das erste Frauenwochenende des Familienzentrums Kirschenstraße sollte hier stattfinden.

15 Teilnehmerinnen meldeten sich für die kleine Auszeit vom Alltag verbindlich an. Nachdem es im Vorfeld schon zwei Treffen gab, um das Frauenwochenende zu besprechen und mit Ideen zu füllen, reiste die Gruppe nach und nach an.

Die Zimmer wurden bezogen und von Anfang an war die Stimmung unter den Frauen entspannt und gut. Mit einem gemeinsamen ersten Abendessen wurde das Wochenende offiziell eingeläutet. Im Anschluss erkundeten die Frauen zunächst die Umgebung und machten sich auf den Weg zur Himmelsleiter Tromm. Manche Frauen kostete es einiges an Überwindung, den erst vor kurzem eröffneten, 34 Meter hohen Turm zu erklimmen. Ihr Mut wurde jedoch von einer atemberaubenden Aussicht über den Odenwald bis in die Pfalz belohnt.

Zurück in der Unterkunft trafen sich die Frauen um noch einmal gemeinsam zu besprechen wie das Wochenende gestaltet werden sollte. Neben kleineren Angeboten und dem Wandern lautete die Devise des Wochenendes „Alles kann, nichts muss“. Der erste Tag wurde dann bei geselligem Beisammensein mit viel Spaß und Lachen beendet.

Yoga am zweiten Tag

In den zweiten Tag startete ein Teil der Gruppe mit einer morgendlichen Yoga-Stunde, angeleitet von Entspannungspädagogin Andrea Lantz. Im Anschluss traf sich die gesamte Gruppe zum Frühstück wieder.

Nach dieser Stärkung ging ein Teil der Frauen wandern, während der andere lieber noch ein wenig in der Unterkunft entspannte, um am Vormittag am Bastelangebot von Angelika Herzog-Eichler teilzunehmen. Die Frauen probierten sich hier im „Scrapbooking“ aus. Beim Scrapbooking handelt es in erster Linie darum, kreativ gestaltete Fotoalben zu erstellen. Die einzelnen Seiten erhalten aufwendige Verzierungen. Bei dieser teils sehr akribischen und zeitaufwendigen Arbeit, fiel das durchweg herbstliche Wetter auch nicht ins Gewicht. Wieder Andere nutzen ihre freie Zeit um zu Schlafen, zum Lesen oder für intensive Gespräche.

Zum Mittagessen kamen dann wieder alle zusammen. Den Nachmittag konnten die Frauen dann wieder nach eigenen Wünschen und Bedürfnissen gestalten. Zum Angebot stand unter anderem auch eine Hula-Hoop Schnupperkurs. In diesem wurden nicht nur die Bauch- und Rückenmuskulatur, sondern auch die Lachmuskeln gekräftigt, bevor der Abend dann wieder gemeinsam verbracht wurde. Der zweite Abend stand unter dem Motto „Wir tun uns etwas Gutes“ und die Frauen verbrachten einen Beauty-Abend mit Gesichtsmasken, Handpeelings und vor allem ganz viel Spaß. Bis zum frühen Morgen saßen etliche Teilnehmerinnen noch zusammen und es wurde viel erzählt und gemeinsam gelacht. Am dritten und letzten Tag der kleinen Auszeit starteten die Frauen nach einem herzhaften Frühstück wieder mit einer kleinen letzten Wanderrunde in den Tag.

Bei der Abschlussrunde waren sich alle Frauen einig, dass sie das bald wieder machen möchten. Jede Teilnehmerin hat die Auszeit sehr genossen. Sich einmal um nichts kümmern zu müssen, morgens einfach liegen bleiben oder einfach nur die Tatsache in eigenem Tempo wandern zu können. Das sind die Kleinigkeiten mit großer Wirkung die die Frauen beseelt haben und auf die vergangenen Tage zurückblicken lassen.

Das Mittagessen wurde noch ein letztes Mal gemeinsam eingenommen, bevor sich dann die Fahrgemeinschaften wieder auf den Heimweg machten. Alle waren dankbar für diese besondere Auszeit und waren sich sicher, dass sie im nächsten Jahr wieder dabei sind. red