ASS und AvH kooperieren

Viernheim. Seit dem Schuljahr 2014/15 findet eine Kooperation zwischen der Albert-Schweitzer-Schule und der Alexander-von Humboldt-Schule Viernheim statt, die es Schülern der ASS mit entsprechenden Notenvoraussetzungen ermöglicht, den Hauptschulabschluss zu absolvieren. Sie werden zielgleich nach dem Lehrplan der Hauptschule unterrichtet. Diese Kooperation ist nun für das laufende Schuljahr 2021/22 verlängert worden.

Die Projektprüfung, welche Bestandteil des Hauptschulabschlusses ist, findet immer in der ASS statt. Deren Ziel ist das selbstständige Arbeiten im Team, bei dem gemeinsam ein Thema bearbeitet wird, für das an Projekttagen recherchiert wird. Am Tag der Prüfung präsentieren die Schüler und Schülerinnen dann vor dem Prüfungsausschuss ihre Ergebnisse. Das Zeugnis der Projektprüfung stellt die AvH aus.

Der nächste Schritt zum Erlangen des Hauptschulabschlusses ist dann das Bestehen der schriftlichen Prüfungen zum Ende des Schuljahrs. Die Prüfungen werden in der Regel an der AvH absolviert.

Im letzten Schuljahr konnten auf diesem Weg acht Schülerinnen und Schüler der ASS den Hauptschulabschluss erlangen, davon sieben den qualifizierten Abschluss mit Englisch. red

