Aschenkreuz auch „to go“

Viernheim. Am Aschermittwoch, 22. Februar, beginnt für die katholische Kirche die Fastenzeit in der Vorbereitung auf das Osterfest. Diese Zeit bewusst mit dem Ascheritus zu beginnen, dazu lädt die katholische Kirche Viernheim alle Gläubigen ein. Der Empfang des Aschenzeichens ist am Aschermittwoch um 9 Uhr in der Apostelkirche im Gottesdienst mit Kommunionfeier möglich. Zudem gibt es wieder „Asche to go“: In der Zeit von 14 bis 18 Uhr begrüßen die Gottesdienstbeauftragten der katholischen Kirche die Gläubigen in der Apostelkirche. Mit einem kurzen Gebet oder in einer stillen Zeit kann jeder für sich die eigene Fastenzeit in den Blick nehmen und mit einem Ascheritus beginnen, den die Gottesdienstbeauftragten spenden.

Der Aschermittwoch endet mit einer Andacht um 19 Uhr in der Apostelkirche, musikalisch gestaltet vom Kirchenchor. Auch hier ist zum Abschluss der Empfang des Ascheritus möglich. Diese Andacht wird auch live gestreamt und ist auf dem Youtubekanal der katholischen Kirche zu finden. red