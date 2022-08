Artisten treten auf

Viernheim. Der Circus Alberti gastiert von Montag, 15. August, bis Sonntag, 2. Oktober, in Viernheim auf dem Parkplatz am Rhein-Neckar-Zentrum. In dieser Zeit gibt es eine Zirkusshow mit Artisten, lustigen Clowns und Tieren zu sehen, und zwar immer freitags, samstags und sonntags um 16 Uhr.

Außerdem lädt der Zirkus zum Hüpfburgenspaß: Montags bis freitags von 13 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr gibt es einen mobilen Freizeitpark mit vielen Hüpfburgen aus verschiedenen Themenbereichen: eine wilde Piraten-Wasserrutsche, Dschungel-Hüpfburgen, eine Dino-Hüpfburg und eine Hüpfburg in Form eines Königsschlosses.

Größte Attraktion des Freizeitparks ist die sechs Meter hohe Hüpfburgenrutsche – nach Angaben von Circus Alberti eine der größten in Deutschland. Es gibt einen großen Streichelzoo mit Esel, Lamas und Ziegen, die Besucher dürfen auf Kamelen und Ponys reiten. Für den Hüpfburgenspaß zahlen Kinder zehn Euro und Erwachsene zwei Euro Eintritt. Speisen und Getränke gibt es ebenfalls vor Ort. red