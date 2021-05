Unter dem klangvollen Namen „Dissonante Perspektiven“ füllt der Kunstverein Viernheim seine Artbox in der Rathausstraße. Die drei Künstlerinnen und Künstler Ana Laibach, Francisco Klinger Carvalho und Nikolaus A. Nessler zeigen in den kommenden Wochen ihre Werke in dem zur coronakonformen Galerie verwandelten Schaufenster.

Es sind drei Künstler, die laut Ankündigung des Kunstvereins in

...