Armee bleibt noch länger

Viernheim. Die Ausstellung „Die Terrakottaarmee & das Vermächtnis des Ewigen Kaisers“ im Rhein-Neckar-Zentrum wird bis zum 19. Juni verlängert. Ursprünglich wären am Sonntag, 27. Februar, die mehr als 250 Exponate, darunter 150 originalgetreue Terrakottafiguren, Funde aus der Grabanlage sowie Filme und Bilder, zum letzten Mal gezeigt worden. Nun erhalten aber Interessierte, die durch die angespannte Coronalage bisher noch nicht in Viernheim waren, die Möglichkeit, noch vorbeizukommen.

Dani Marquardt, Centermanager des RNZ, begrüßt die Entscheidung der Verlängerung sehr: „Wir sind stolz, diese Ausstellung am Standort zu haben! Die Räumlichkeiten des ehemaligen Bauhausgebäudes bieten sich hervorragend für die Terrakottaarmee an. Unsere Besucher können sich also auf weitere spannende Monate freuen.“ Auch Rúnar Emilsson, Fachbereichsleiter Musik, Kunst und Kultur der Stadt Viernheim, freut sich: „Wer bis jetzt noch nicht die Gelegenheit hatte, sollte sich die Chance nicht entgehen lassen, diese spannende Ausstellung zu besuchen.“

250 Ausstellungsstücke

Sie gilt als die die friedlichste Armee der Welt: Unter den insgesamt 250 Ausstellungsstücken befinden sich neben den Terrakottakriegern lebensechte Tierdarstellungen, Waffenrekonstruktionen, Rüstungen sowie Kleider der verschiedenen Kaiser-Dynastien: Nicht die Terrakottaarmee alleine, sondern sämtliche Funde aus der Grabanlage von Qin Shi Huang Di sind faszinierend und in ihrer archäologischen sowie kunst- und kulturhistorischen Bedeutung nicht hoch genug einzuschätzen.

Originalgetreu hergestellt

Die originalgetreuen, künstlerisch aufbereiteten Repliken der Krieger werden von Handwerkern nach genau dem gleichen Verfahren und mit der handwerklichen Kunstfertigkeit hergestellt wie die Originale – direkt neben der Grabanlage in der chinesischen Provinz Shaanxi, in uralten Brennöfen und mit Material aus denselben Lehmgruben. Jede Figur besteht dabei aus bis zu sieben hohlen Einzelteilen, die beim Brennen zusammengefügt werden. So sind die Körper immer gleich – die Krieger unterscheiden sich nur durch ihre individuellen Köpfe, die jeweils aufgesetzt werden. red