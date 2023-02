Viernheim. Das Gleichstellungsbüro der Stadt Viernheim lädt zum Gleichstellungstreff ein, der dieses Mal an einem Montag stattfindet. Am 13. Februar um 19 Uhr wird Elke Kammerer (Bild) in einem Online-Workshop zum Thema „Effizientes Arbeiten. Wie es auch im Homeoffice gelingt“ referieren. Elke Kammerer ist Bankkauffrau, Diplom-Kauffrau, NLP-Lehrtrainerin, Integrativ-Systemischer Coach, Intercultural Trainerin und hat bereits mehrfach Online-Workshops beim Gleichstellungsbüro gestaltet. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung allerdings erforderlich.

Nicht mehr pendeln müssen, die Arbeit flexibler gestalten – das klingt nach mehr Freiheit, schreiben die Veranstalter. Andererseits verlange das Homeoffice Selbstdisziplin, Fokus auf das Wesentliche und klare Grenzziehung zwischen Arbeit und Freizeit. Damit das Arbeiten im Homeoffice gelingt und Spaß macht, setzt sich das Seminar mit verschiedenen Inhalten auseinander. Dabei geht es um Fragen wie „Mehr Stress oder mehr Freiheit?“, „Was bedeutet Homeoffice für die Person?“ und „Wie gelingt das Umschalten von Arbeit auf Freizeit?“ Anmeldung unter Telefon 06204/98 83 61 oder per E-Mail an gleichstellungsbuero@viernheim.de. red (Bild: privat)