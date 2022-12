Arbeiten dauern an

Viernheim. Die Arbeiten am Entlastungssammler verzögern sich erneut. Die Friedrich-Ebert-Straße bleibt ab dem Kreisverkehr Wasserstraße bis inklusive Kreuzung Lorscher Straße aufgrund der andauernden Arbeiten weiterhin für den Durchgangsverkehr gesperrt. Das hat die Stadt mitgeteilt.

Die ursprünglich angedachte Fertigstellung Anfang Dezember verzögert sich demnach auf Mitte des Monats. Die Verkehrsfreigabe ist nun am 19. Dezember geplant.

Die fortlaufenden Kanalbauarbeiten in der Nibelungenstraße bis Kreuzung Kirschenstraße werden bis in das nächste Jahr andauern, heißt es in der Mitteilung.

Der neue Entlastungssammler soll bei zukünftigen Starkregenereignissen im Innenstadtbereich für zusätzliches Stauraumvolumen sorgen. red