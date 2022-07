Aquafitness beliebt

Viernheim. . Nach einer zweijährigen Corona-bedingten Pause gibt es im Waldschwimmbad wieder kostenlose Fitnessangebote. Unter dem Titel „Sport & Bad“ nutzen zurzeit zahlreiche Badegäste die Gelegenheit, um ihren Körper in Schwung zu bringen. Auf besonders große Resonanz stieß dabei zum Auftakt Aquafitness. Obwohl die Becken nicht beheizt sind, können sich die Besucher bei angenehmen 25 Grad Wassertemperatur bewegen.

Ermöglicht wird die zweiwöchige Veranstaltungsreihe durch die Kooperation von Stadtwerken, Fitnessstudio Venice Beach und Sascha Eisenbeiß, Betreiber des Schwimmbadkiosks, die das Projekt 2018 entwickelt haben.

Lisa Knapp, Trainerin bei Venice Beach, präsentiert Aquafitness. © Othmar Pietsch

In dieser Woche stehen weitere Kurse auf dem Programm: Aquafitness am Montag, 1. August, und Mittwoch, 3. August, jeweils 17.30 bis 18 Uhr sowie 18.15 bis 18.45 Uhr; Yoga am Dienstag, 2. August, und Donnerstag, 4. August, jeweils von 10.30 bis 11.30 Uhr, sowie Bauch und Rücken am Freitag, 5. August, 10.30 bis 11.30 Uhr. Sportkleidung wird nicht benötigt, es genügen Badesachen. Das Aquafitness findet im Nichtschwimmerbecken statt, alle anderen Kurse auf der Liegewiese hinter dem Schwimmerbecken. JR