Appell von Kreis und Stadt Viernheim: Bieten Sie uns Wohnraum an

Viernheim. Erster Kreisbeigeordneter Karsten Krug und Viernheims Bürgermeister Matthias Baaß (beide SPD) haben am Mittwochmittag in einer Pressekonferenz dringend an die Eigentümer freistehenden Wohnraums appelliert, diesen für die Unterbringung von Geflüchteten zur Verfügung zu stellen. Hintergrund ist einerseits die Zunahme des Zuzugs von Menschen auf Nordafrika, Syrien und dem Irak. Dazu kommen die zu erwartenden Ankömmlinge aus der Ukraine.

Krug erklärte, der Kreis setze ebenso auf die Aktivitäten in den Kommunen, Wohnraum zu beschaffen. Interessenten könnten sich aber auch direkt an die Koordinationsstelle des Kreises wenden: ukrainehilfe@kreis-bergstrasse.de. Krug sagte weiter, es sei dringend nötig, auf europäischer Ebene die Statusfrage der aus der Ukraine Geflüchteten zu klären, damit Kreis und Kommunen eine verlässliche Handhabe haben.

Bürgermeister Baaß erklärte, Vienheim sei aktuell nicht in der Lage, eine größere Zahl von Menschen aufzunehmen. Er schilderte noch einmal die Anstrengungen der Stadt, Wohnraum zu generieren. Sein Appell galt auch den Eigentümern größerer Räume oder Hallen. Es sei wohl unausweichlich, neue Gemeinschaftsunterkünfte einzurichten. Der Kreis wird im Sommer in Viernheim eine neue Unterkunft für maximal 80 Menschen in Betrieb nehmen.