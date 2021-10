Annahme von Korken

Viernheim. Eine gute Flasche Wein zu einem leckeren Essen, ein Gläschen gemeinsam mit Freunden, ein Jahrestag, ein Geburtstag, ein Jubiläum, es gibt viele Gelegenheiten Wein zu genießen. Viele der guten Tröpfchen sind dabei nach wie vor mit einem Korken verschlossen.

Neben den Vorteilen als Flaschenverschluss ist Kork ein wertvoller wiederverwertbarer Rohstoff und sollte daher nicht gleich nach Gebrauch in die Tonne wandern.

Die Viernheimer haben viele Korken gespendet. © Kompass

In Viernheim gibt es eine Korksammelstelle bei der Kompass-Umweltberatung.. Das hat sich mittlerweile herumgesprochen und die umweltbewussten Viernheimer Bürger machen rege Gebrauch von der Annahmestelle. Gerade konnten wieder drei volle Säcke an das Zwischenlager beim städtischen Stadtbetrieb gebracht werden. Dort lagern bereits einige Säcke mehr.

Vielfältige Weiterverarbeitung

In Kürze werden die gesammelten Korken von Viernheim zu den Hanauerland-Werkstätten nach Kehl-Kork gebracht. Dort wird der Inhalt der angelieferten Säcke durchgesehen, vorsortiert und die Press- und Naturkorken an einen weiterverarbeitenden Betrieb in Nürtingen verkauft.

Dort werden sie entstaubt, zerkleinert, vermahlen als Füllstoff bei der Herstellung von Presskork-Rollen und Plattenmaterial zur Schall- und Wärmedämmung wiederverwertet. Auch werden sie zu Korkenplatten und Pin-Wänden weiterverarbeitet.

Der Erlös aus der Aktion „Korken für Kork“ kommt der Arbeit von Menschen mit Behinderung in der Diakonie Kork zu Gute. red