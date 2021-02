Viernheim. Einfach ins Rathaus gehen und an eine Tür klopfen, das ist seit rund einem Jahr nicht mehr möglich. Wer das Verwaltungsgebäude betreten will, braucht in Zeiten von Corona einem Termin, der zuletzt telefonisch vereinbart werden musste. Für das Bürgerbüro, das die meisten Besucher verzeichnet, weil viele Angelegenheiten hier zentral erledigt werden, können Termine seit der vergangenen Woche aber auch online vereinbart werden. Das verbessere die Abläufe und spare den Bürgern lange Wartezeiten, erklärt Bürgermeister Matthias Baaß bei einem Pressetermin.

„In den vergangenen zwölf Monaten hat sich durch die Pandemie viel verändert, auch hier im Rathaus. Wir haben den Eingangsbereich baulich umgestaltet, der Empfang wurde in einen abgeschlossenen Raum verlegt. Dabei konnten wir sogar das alte Schalterfenster wiederbeleben, das noch im Keller lag“, sagt Baaß. Trotzdem bildeten sich vor dem Rathauseingang immer wieder Schlangen. Das soll nach dem Willen des Bürgermeisters der Vergangenheit angehören. „Durch die Möglichkeit, sich Termine online auszuwählen, ist der Ablauf deutlich besser koordiniert“, so Baaß.

Jörg Gutperle nickt beim Pressetermin zustimmend, auch wenn er und seine Mitarbeiter sich in das neu eingeführte System noch einarbeiten müssen. „Die Anmeldung auf der Homepage der Stadt ist unkompliziert und hat für alle Vorteile. Es gibt fast keine Wartezeiten mehr und eine Bearbeitung ist recht zügig möglich, denn bei der Terminvereinbarung wird auch gleich aufgezeigt, welche Unterlagen wir benötigen“, schildert der Büroleiter erste Erfahrungen. Termine können jetzt auch kurzfristig vereinbart werden, „man sollte allerdings pünktlich erscheinen. Durch die feste Taktung ist es nur selten möglich, Nachzügler zu bedienen“, mahnt Gutperle an. Wer seinen Termin nicht wahrnehmen kann, hat die Möglichkeit, im Internet abzusagen. Hierfür ist eine Löschkennziffer anzugeben.

Deutlich verändert

Nach Ansicht von Baaß hat sich der Bürgerservice der Stadt durch die Pandemie deutlich verändert, „und das eher zum Vorteil. Sowohl unsere Mitarbeiter als auch die Viernheimer profitieren von dem geregelten Ablauf. Dass dieser weitere Service innerhalb kürzester Zeit möglich wurde, dafür gebührt dem Team des Bürgerbüros ein großes Lob.“ Manche Dienstleistungen sind zwar schon komplett online verfügbar. Ganz ohne persönliche Anwesenheit ist vieles aber immer noch nicht möglich. „Bei über 6000 der 11 640 Vorgänge ist laut gesetzlichen Vorgaben die Präsenz des Antragstellers erforderlich“, berichtet Baaß.

Interessant sind die Fallzahlen der beiden vergangenen Jahre. 2020 gingen sie aufgrund der Corona-Maßnahmen signifikant zurück. Wurden im Jahr 2019 noch insgesamt 14 673 Anliegen bearbeitet, lag die Zahl im Folgejahr nur noch bei 11 640.

Die Ummeldungen innerhalb Viernheims blieben mit 1026 beziehungsweise 1016 fast auf demselben Niveau. Die Zahl der Anmeldungen sank jedoch von 1942 auf 1729. Statt 1913 wurden zudem nur noch 1710 Führungszeugnisse beantragt. Die Zahl der Kfz-Fälle reduzierte sich von 3222 auf 2301. Bei den Führerscheinen hat sich die Zahl von 518 auf 244 sogar mehr als halbiert. Auch Personalausweise wurden seltener nachgefragt, statt 3307 wurden zuletzt nur 2898 der Dokumente ausgestellt. Noch deutlicher ist der Rückgang bei den Reisepässen (von 1766 auf 1068) sowie bei den Kinderreisepässen (von 628 auf 333).