Viernheim. Der Diözesanverband Mainz des Katholischen Deutschen Frauenbunds plant am Samstag, 8. Mai, einen Franziskanischen Pilgerweg in Bensheim. Hildegard Sickinger und Christina Feifer haben den etwa fünf Kilometer langen Weg vorbereitet. Der Pilgerweg führt zu neun Stationen, an denen jeweils zur Meditation einer Strophe des Sonnengesangs von Franz von Assisi einladen wird. Gelaufen wird über bewaldete Höhenwege mit gut begehbaren Steigungen, vorbei an Weinbergen bis Bensheim-Schönberg. Startpunkt ist um 13.30 Uhr das Gartengelände im Hospiz Bensheim (Kalkgasse 13). Ziel ist gegen 18 Uhr die St.-Elisabeth-Kirche Bensheim-Schönberg. Anmeldungen sind bis Samstag, 1. Mai, bei Hildegard Sickinger per E-Mail (sickinger.kdfb@googlemail.com) oder telefonisch (06136-850 473) möglich.

Die vorgeschriebenen Hygiene- und Schutzmaßnahmen sowie die geltenden Abstandsregelungen werden eingehalten. Bei schlechtem Wetter oder Verschärfung der Kontaktbeschränkungen muss die Veranstaltung abgesagt werden. su