Anmeldung ab Sonntag möglich

Viernheim. Knapp drei Monate vor dem Startschuss ist die Anmeldung möglich: Am Sonntag, 29. Mai, pünktlich um 0 Uhr, öffnet die Anmeldung für den 38. Viernheimer V-Card Triathlon am 27. und 28. August.

Das Hauptrennen findet samstags statt – und nicht über die olympische, sondern über die Sprintdistanz mit 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen ausgetragen. Weitere Wettbewerbe am Samstag sind der Nachwuchs-Triathlon und die Deutsche Meisterschaft im Paratriathlon über die Supersprintdistanz.

Damen und Herren am Start

Am Sonntag startet die Anmeldung für den Triathlon. © Berno Nix

Ab Sonntag, 29. Mail, ist die Anmeldung über den Partner Trialog-Event geöffnet. Am Sonntag, 28. August, sind die Mannschaften aus den Ligen am Start. Neben der Senioren- und Masters-Liga sowie der Regionalliga West können sich die Viernheimer Zuschauer auf etwas Besonderes freuen: Bei den Rennen der 2. Bundesliga starten sowohl die Damen als auch die Herren des TSV Amicitia mit ihren Mannschaften.

An beiden Wettkampftagen können die Triathleten auf der Strecke oder im Waldstadion in der Wechselzone und beim Zieleinlauf angefeuert werden. Die Triathlonabteilung sorgt für Essen und Trinken und das passende Rahmenprogramm, so ist am Samstagabend eine Veranstaltung mit Livemusik im Waldstadion geplant.

Alle Ausschreibungen zu den Wettkämpfen sowie die Anmeldung finden sich auf der Seite www.viernheimer-triathlon.de. su