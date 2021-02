Viernheim. Ein 28-Jähriger hat am Mittwoch gegen 10 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Walter-Oehmichen-Straße eine 21 Jahre alte Frau mit einem Messer angegriffen. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, blieb die Viernheimerin unverletzt, weil sie sich schnell wegdrehte und in einem Auto Schutz suchte. Sie erstattete gegen 15.30 Uhr Anzeige. Der 28-Jährige war bereits um 12.30 Uhr von einer Streife in der Rathausstraße vorläufig festgenommen worden. Er hatte sich bei der Polizei gemeldet, weil er sich aufgrund seines psychischen Gesundheitszustandes bedroht fühlte, und wurde in eine Fachklinik gebracht. Weil die Angegriffene den Mann flüchtig kennt, konnte er als Tatverdächtiger identifiziert werden. Zeugen sollten sich unter Telefon 06062/70 60 bei der Heppenheimer Kriminalpolizei melden. pol