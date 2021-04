Angebote weiter stark nachgefragt

Viernheim. „Liebe Leser und Leserinnen, die Stadtbibliothek Viernheim bleibt bis auf Weiteres, aufgrund des Lockdowns geschlossen!“ Das ist an der Eingangstür der umgebauten Scheune am Satonevríplatz zu lesen. So steht es auch auf der Internetseite der Bücherei. Es wird empfohlen, die Online-Angebote zu nutzen oder auf den Bücherservice „Bibliothek auf Rädern” zurückzugreifen.

AdUnit urban-intext1

„Trotz der Einschränkungen hat das Interesse an unseren Medien nicht nachgelassen, im Gegenteil. Die Anmeldezahlen sind während der Lockdowns gestiegen. Nach vorheriger Anmeldung kann man weiterhin in die Bücherei, um sich Bücher auszusuchen oder zurückzubringen. Daneben gibt es den mobilen Besucherservice, den wir zusammen mit der städtischen Seniorenberatung und der Arbeiterwohlfahrt anbieten“, erklärt der stellvertretende Bibliotheksleiter Michael Silva, der sich zusammen mit seinen Kollegen nicht über mangelndes Interesse beklagen kann.

Auch dieses Angebot gilt für alle Viernheimer Bürger. Die Interessenten können zwischen verschiedenen Themengebieten wählen oder sich Bücher ihres Lieblingsautors bringen lassen. Die Medien werden täglich zwischen 13 und 15 Uhr ausgeliefert, bei dieser Gelegenheit auch Leihgaben zurückgenommen. Dies geschieht kontaktfrei unter Einhaltung des Mindestabstands.

„Wir konnten feststellen, dass deutlich mehr gelesen und vorgelesen wird. Entsprechend ist auch die Nachfrage gestiegen. Gerade Kinderbücher sind stark gefragt. Erfreulich ist auch das Interesse an unserem Podcast, in dem Geschichten für die Kleinen zu hören sind“, beschreibt Silva die Situation.

AdUnit urban-intext2

Der Bestandskatalog bietet einen aktuellen Zugriff auf das komplette Sortiment der Stadtbibliothek. Recherchiert werden kann über Autor, Titel oder Thema. Zudem wird bei jedem angezeigten Titel der Ausleihstatus und Standort als Information aufgeführt. Zugang zum Bestandskatalog erhalten Interessierte über die Webseite der Stadtbibliothek unter dem Menüpunkt Mediensuche.

Auch die Onlein-Ausleihe bietet ein breites Spektrum an Möglichkeiten, man kann bequem von zuhause aus rund um die Uhr per Mausklick einen Blick in das digitale Bücherregal zu werfen. Rund 96 000 E-Medien, darunter aktuelle Bestseller, Romane, Sachbücher, Kinder- und Jugendmedien, Hörbücher, Musik, Videos, eLearning und viele Zeitungen und Zeitschriften stehen zur Auswahl. Während der eingeschränkten Schließzeiten ist das Angebot v kostenlos nutzbar.

AdUnit urban-intext3

Voraussetzung für die Nutzung aller Dienste ist ein Leseausweis, der telefonisch oder per E-Mail beantragt werden kann. Anmeldungen für einen Leseausweis, der 16 Euro pro Jahr kostet, sowie Bestellwünsche sind per Telefon von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr unter der Nummer 06204/988450 oder per Mail an stadtbibliothek@viernheim.de möglich. J.R.

AdUnit urban-intext4