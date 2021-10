Angebote nicht nur für Senioren

Viernheim. Auch beim zwölften Europäischen Filmfestival der Generationen ist das Viernheimer Senioren-Büro wieder mit von der Partie – gemeinsam mit dem Demenznetz Viernheim und dem Arbeitskreis Altenhilfe Viernheim als bewährten Kooperationspartnern. Gleich zwei Filme werden in Viernheim gezeigt: „Enkel für Anfänger“ am Mittwoch, 20. Oktober sowie „Hinter den Wolken“ am Donnerstag, 21. Oktober.

Beide Filme starten jeweils um 18.30 Uhr in der Mehrzweckhalle der Goetheschule, Schulstraße 6. Einlass ist an beiden Tagen schon ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger – sowohl die ältere als auch die jüngere Generation – sind eingeladen. Für die Veranstaltungen gelten die 3 G-Regeln. Die Teilnahme ist nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen möglich. Die Nachweise sind mitzubringen.

Beate Preuss und Eberhard Schmitt-Helfferich mit dem Filmplakat. © stadt

Im Anschluss an die Filme besteht die Möglichkeit, anhand der Themen miteinander ins Gespräch zu kommen. Gerade mit dem Medium Film könne das gelingen – „weil Filme berühren, weil sie uns zum Lachen bringen oder zu Tränen rühren“, so Eberhard Schmitt-Helfferich und Beate Preuss vom Senioren-Büro. Und die Diskussion im Anschluss lasse niemanden mit diesen Emotionen allein, sondern reflektiere sie und lasse das Thema des Films auch im kommunalen und persönlichen Kontext wachsen. Hierfür werden die Mitarbeitenden des Viernheimer Senioren-Büros zur Verfügung stehen. red