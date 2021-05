Es kommt Bewegung in die Planung zur Sanierung der Rudolf-Harbig-Halle. Der Magistrat wird sich in seiner Sitzung am kommenden Montag, 17. Mai, mit der Vergabe der Planungsleistungen für den Umbau des Hallenfoyers beschäftigen. Darüber hat Erster Stadtrat Bastian Kempf am Montagabend informiert. Das letzte Wort hat indessen die Stadtverordnetenversammlung. „Ziel wird sein, in enger

...