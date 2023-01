Angebot für die Kleinsten

Viernheim. Die Stadtbibliothek Viernheim lädt am Freitag, 27. Januar, von 10 bis 10.45 Uhr wieder zu ihrer Veranstaltung „Bücherzwerge“ ein. Diese richtet sich an Eltern mit Kindern im Alter bis zwei Jahren – also an die Allerkleinsten, denn, so heißt es in der Mitteilung, diese profitierten in vielfältiger Weise, wenn sie bereits von klein auf an die faszinierende Welt der Bücher herangeführt würden.

Die Veranstaltung findet im Vorlesekeller der Stadtbibliothek statt. In gemütlicher Atmosphäre werden gemeinsam Bilderbücher betrachtet, es wird gesungen und gespielt. Um Voranmeldung mit Altersangabe des Kindes wird gebeten.

Die Veranstaltung „Bücherzwerge“ wird fortan immer am letzten Freitag des Monats stattfinden. red