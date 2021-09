Anfänger können königliches Spiel lernen

Viernheim. Die Volkshochschule Viernheim (Vhs) hat mit verschiedenen Bildungspartnerschaften ein neues Standbein geschaffen. In Zusammenarbeit mit Vereinen und anderen Organisationen, aber auch mit Privatpersonen soll das Angebot durch neue Plattformen erweitert werden. Die jüngste Zusammenarbeit wurde mit dem Schachclub beschlossen, der ab kommender Woche die Anfängerkurse „Schach für Erwachsene“ und „Schach am Vormittag“ anbietet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Durch Corona sind viele Dinge unter die Räder gekommen, gerade in der Bildung. Mit der Bildungspartnerschaft sind auch unsere Vereine zu wichtigen Ansprechpartnern bezüglich der Bildung geworden. Die Kurse dürften entsprechend gut besucht sein“, lobt Bürgermeister Matthias Baaß die Kooperationen.

Termine „Schach für Erwachsene“ umfasst acht Einheiten. Beginn ist am Dienstag, 21. September, um 19 Uhr im Raum 3 des Vhs-Trakts im Bürgerhaus. Dauer: zwei Stunden. Die Gebühr beträgt 64 Euro. „Schach am Vormittag“ umfasst acht Einheiten. Beginn ist am Mittwoch, 22. September, um 9 Uhr im Raum 3 des Vhs-Trakts im Bürgerhaus. Dauer: zwei Stunden. Die Gebühr beträgt 64 Euro. Kursleiter: Hakan Horata . JR

Vhs-Leiter Horst Stephan sieht die Bildungspartnerschaften ebenfalls als Bereicherung. „Durch solche Zusammenarbeiten ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. Wir können das mit dem Lions-Club in Sachen Politik machen, aber auch mit Weltladen oder der Siedlergemeinschaft Kurse oder Lehrgänge anbieten“, ist Stephan weiter auf der Suche nach Mitstreitern für die Kampagne „Viernheim gemeinsam bilden“.

Beim Schachclub (SC) freut man sich, dass es jetzt im Programmbereich „Gesellschaft“ zwei spezielle Kurse im gerade begonnenen Herbstsemester gibt. „Wir wollen den Schachsport auf diese Weise populärer machen und vielleicht auch den einen oder anderen neuen Spieler für den Verein gewinnen“, sieht der SC-Vorsitzende Stefan Schmidt Vorteil auf allen Seiten. Die Kurse richten sich an Anfänger und Wiedereinsteiger, die das Schachspiel erlernen oder ihre Spielstärke verbessern möchten. Am Ende gibt es Auszeichnungen wie das Bauerndiplom oder das Läuferdiplom.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Kursleiter ist Hakan Horata. Das langjährige Mitglied des Viernheimer Schachclubs und Ehrenmitglied des badischen Schachverbandes verfügt seit drei Jahren über die entsprechende Trainerlizenz des Deutschen Olympischen Sport-Bundes (DOSB). Seit 2014 leitet er Schach-AGs in der Albertus-Magnus-Schule und in der Alexander-von-Humboldt-Schule. Mit den Schülern nimmt er regelmäßig und erfolgreich an den hessischen Schulschach-Meisterschaften teil. Gemeinsam mit anderen Übungsleitern betreut er zudem den Nachwuchs des Schachclubs. JR