Anderen etwas Gutes tun

Viernheim. Vor Weihnachten und an den Festtagen wird hierzulande ausgiebig gefeiert. Oft geraten in dieser Zeit bedürftige Menschen in Vergessenheit. Es gibt aber auch zahlreiche Aktionen, die große Hilfe versprechen. Elke und Gerrit Wolk haben in diesem Jahr sogar zwei Anlässe genutzt, um Spenden für das Kinderhospiz Sterntaler zu sammeln. So wurde wieder auf Weihnachtsgeschenke für Kunden, Lieferanten und Geschäftsfreunde der Firma Stahlbau Wolk verzichtet und 1000 Euro gespendet. Der gleiche Betrag kam beim weihnachtlichen Wohnzimmerkonzert der Familie Wolk zusammen.

„Endlich konnten wir das Konzert durchführen, nachdem wir es schon zweimal verschieben mussten. Wir haben uns damit einen Traum erfüllt. Es war eine tolle Veranstaltung mit gut 30 Gästen“, erinnert sich Gerrit Wolk, der zusammen mit Marc Engel als Sänger aktiv war, an die gelungene Premiere. In den festlich geschmückten Räumlichkeiten wurden natürlich auch Weihnachtslieder wie „Santa Claus Is Coming To Town“ oder Klassiker wie „My Way“ von Frank Sinatra zu Gehör gebracht. Am Ende landeten 660 Euro in der bereitgestellten Spendenbox, der Betrag wurde von den Gastgebern aufgerundet.

Martin Ohlerich, Familienbegleiter beim Kinderhospiz Sterntaler und Freund der Familie Wolk, war vom Ergebnis begeistert. „Leider konnte ich nicht selbst beim Konzert dabei sein, ich habe aber nur Gutes darüber gehört. Dass dabei auch noch eine tolle Spende heraus kam, ist natürlich fantastisch.“

Hilfe für Kinder und deren Familien

Das Geld fließt in den Spendentopf der Einrichtung im pfälzischen Dudenhofen. Da die Krankenkassen nur einen Teil der monatlich benötigten 100 000 Euro übernehmen würden, sei der gemeinnützige Verein auf Spenden angewiesen. „Wir begleiten und unterstützen lebensverkürzend erkrankte Kinder und Jugendliche und deren Familien seit mittlerweile 20 Jahren auf einem schweren Weg. Das ganzheitliche Konzept schließt das Familiensystem mit ein. Wir arbeiten nicht nur im Hospiz, sondern kommen auf Wunsch auch zu den Betroffenen nach Hause“, schildert Ohlerich kurz die Ideologie und die Arbeit des Vereins. JR