Ampel beschädigt und geflüchtet

Viernheim. Mehr als 10 000 Euro Sachschaden hat ein noch unbekannter Autofahrer an einer Ampel auf der Heddesheimer Straße in Viernheim angerichtet. Wie die Polizei berichtet, muss sich der Vorfall am Sonntag, 2. Januar, zwischen 8 und 15.45 Uhr ereignet haben. Demnach befuhr der Verursacher oder die Verursacherin die Heddesheimer Straße aus Viernheim kommend in Richtung Heddesheim. An der Kreuzung zur Abfahrt auf die A 659 nach Mannheim stieß das Fahrzeug aus noch unbekannter Ursache gegen den dortigen Ampelmast und beschädigte diesen stark. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 06206/944 00 bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim zu melden. pol/agö

