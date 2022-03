Amicitia-Reserve schießt sich ins Mittelfeld

Viernheim. Mit dem zweiten Sieg innerhalb weniger Tage hat sich die Reserve des TSV Amicitia Viernheim in der Kreisklasse A2 Mannheim aller Sorgen entledigt. Nach dem 3:2-Auswärtserfolg am vergangenen Mittwoch bei der zweiten Garnitur der Spvgg Wallstadt folgte am Sonntag ein 5:2-Sieg beim Abstiegskandidaten SSV Vogelstang. Damit hat das Team des Trainerduos Tobias Kleiner und Markus Mandel den Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle hergestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Spiel der SG Viernheim gegen den SC Käfertal war wegen mehrerer Coronafälle bei den Südhessen abgesagt worden. Trotzdem hat sich die Lage der Orangenen nicht verschlechtert, weil die Konkurrenz Niederlagen einstecken musste.

Die Begegnung der blaugrünen Reserve in Vogelstang hat für den Gast wenig erfolgversprechend begonnen, denn die Heimmannschaft ging schon nach wenigen Sekunden durch Marcel Johannvorderbrüggen mit 1:0 in Führung. Es dauerte einige Zeit, bis sich die Südhessen von dem Schock erholt hatten. In der 14. Minute war es Fynn Mandel, der zum 1:1- Ausgleich vollstreckte. Mit seinem Treffer zum 1:2 stellte Kerem Kuzu frühzeitig die Zeichen auf Sieg (20.). Joseph Collier konnte nach einer guten halben Stunde auf 1:3 erhöhen. So ging es mit einem Vorsprung zum Pausentee.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Vogelstang versuchte nach Wiederanpfiff noch Anschluss zu finden, konnte sich aber nicht entscheidend durchsetzen. Besser machte es John Wells in der 61. Minute, als er mit seinem Treffer zum 1:4 für die Vorentscheidung sorgte. Mark Scheel konnte zwar noch einmal verkürzen (65.), der Sieg geriet aber nicht mehr in Gefahr. Lennard Vogeley war es, der eine Viertelstunde vor Schluss den 2:5-Endstand markierte und seinen Mitspielern und Trainern bis zum Saisonende ruhige Wochen verschaffte. JR