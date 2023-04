Am Vogel- und am Sportpark

Viernheim. Luftpumpe, Schraubendreher oder Sechskantschlüssel fehlen, um die Fahrt fortsetzen zu können? Kein Problem in Viernheim, wo sich Radfahrende jetzt über zwei weitere neue Fahrrad-Reparaturstationen freuen können.

Neben dem bisherigen Standort im Bereich der überdachten Fahrrad-Abstellanlage direkt vor dem Rathaus hat das Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung nun an zwei weiteren öffentlich bekannten Plätzen Reparatur-Stationen in Betrieb genommen, an denen Fahrräder wieder flott gemacht werden können: einmal im Eingangsbereich des Familiensportparks West sowie am Eingang des Vogelparks in der Stadionstraße.

Im April 2019 wurde die erste Station vor dem Rathaus installiert. „Die Verwaltung hat viele positive Rückmeldungen erhalten. Wie wir beobachten, wird die Station auch eifrig genutzt“, erklärt Erster Stadtrat Jörg Scheidel. Daher habe sich die Stadt für zwei weitere Standorte entschieden. „Die Stationen sollen ein weiterer Beitrag zur Förderung der Fahrrad-Infrastruktur sein und das Rad als Verkehrsmittel attraktiver machen“, so Scheidel.

Die kostenlose Bedienung ist einfach. Es sind verschiedene Werkzeuge für einfache Reparaturen am Rad vorhanden. Beispielsweise gibt es ein Sechskant-Schlüsselset, Torx, Reifenheber sowie Schraubenschlüssel und Standard Schraubendreher. Lediglich Flickzeug ist selbst mitzuführen. Ebenfalls gibt es Vorrichtungen, um Fahrräder am Sattel oder Rahmen aufzuhängen oder einfach in einer Halterung zu fixieren. Mit der integrierten mechanischen Universalluftpumpe samt Druckanzeige, die für alle klassischen Ventilköpfe passt, lassen sich die Reifen aufpumpen. red