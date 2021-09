Am Neckar entlang

Viernheim. Eine weitere Möglichkeit, Kilometer für das Stadtradeln zu sammeln, ist eine Radtour nach Heidelberg, zu der der ADFC am Sonntag, 19. September, einlädt. Von Viernheim aus führt die Route über Straßenheim, vorbei an Wallstadt nach Ilvesheim zum Neckar. Von hier ab geht es weiter auf dem Neckartal-Radweg nach Edingen zur sehenswerten „Fischkinderstube“ im kleinen Naturschutzgebiet. In Wieblingen fahren die Radbegeisterten über das rechte Neckarufer zum historischen Marktplatz in Neuenheim, wo eine Mittagsrast eingelegt wird. Bei der Rückfahrt wird flussabwärts über Schwabenheim, Ladenburg und Heddesheim zurück nach Viernheim gefahren.

Die Tourlänge beträgt 55 Kilometer auf ebenem Gelände und ist mit normaler Kondition gut zu bewältigen (Kategorie zwei). Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz OEG-Haltepunkt, Walter-Gropius-Allee (ehemalige Eissporthalle). Die Teilnahme ist gemäß der aktuellen Corona-Bestimmungen möglich, es gilt „3G“ (getestet, geimpft oder genesen), die Teilnehmenden werden namentlich erfasst. Es ist keine gesonderte Anmeldung erforderlich. Für Rückfragen steht Günter Aufdermauer unter der Telefonnummer 0172/45 03 93 1 oder per E-Mail an guenter.aufdermauer@t-online.de zur Verfügung.

Eselsmühle als Ziel

Am vergangenen Sonntag hatte eine Tour zur Eselsmühle nach Fürth stattgefunden. Bei bestem Radelwetter ging es zum Weinheimer Bahnhof und dann entlang der Weschnitz durch Wiesentäler und schmucke Örtchen nach Ellenbach. Auf der Rückfahrt folgte die Gruppe der Weschnitz nach Weinheim und war nach insgesamt 55 Kilometern wieder in Viernheim. red