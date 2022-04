Einen Letzte-Hilfe-Kurs bietet der Hospiz-Verein Viernheim am Samstag, 23. April, von 14 bis 18 Uhr in der Kulturscheune an. Das Lebensende und das Sterben machen die Menschen oft hilflos. Obwohl die meisten Menschen sich wünschen, zu Hause ihr Leben zu beenden, sterbe der größte Teil der Bevölkerung inzwischen in Krankenhäusern oder Pflegeheimen. Das stellt der Hospiz-Verein in der

...