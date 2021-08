Am 6. September beginnen die Arbeiten im Bannholzgraben II

Viernheim. Es geht los im Bannholzgraben II, dem 53 000 Quadratmeter großen Neubaugebiet in Viernheim. Die Erschließungsarbeiten beginnen am 6. September, sie werden rund ein Jahr dauern. Anlässlich des Startschusses in genau einem Monat haben Bürgermeister Matthias Baaß und Vertreter beteiligter Fachämter des Rathauses am Donnerstag zur Pressekonferenz an die Brachfläche gebeten. Die ehemaligen Äcker dort sind aufgegeben. Bis auf wenige Ausnahmen sind alle Grundstücke verkauft. Das ging schnell – im Juli 2020 erst hatte die Stadtverordnetenversammlung den Bebauungsplan verabschiedet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die teuersten Grundstücke kosten 750 pro Quadratmeter. Die Fläche zur Bebauung umfasst 33 000 Quadratmeter. Laut Baaß erwirtschaftet die Stadt rund 17 Millionen Euro durch die Verkäufe, hat auf der anderen Seite Kosten von knapp zwölf Millionen etwa für die Grundstückskäufe und die Erschließung.

Die Erschließung hat ihren Ausgang am Sickerbecken gegenüber dem Kindergarten. Hier werden die Arbeiter sich zunächst einrichten, um dann die Kanäle für Frisch- und Abwasser, die Leitungen für Strom und Gas zu legen. Die Hauptstraßen werden asphaltiert, die Nebenwege gepflastert. Um Durchgangsverkehr zu vermeiden, werden an zwei Stellen versenkbare Poller eingebaut, vergleichbar mit dem, der heute schon die Durchfahrt am Kindergarten verhindert. Zu- und Abfahrt zum Neubaugebiet erfolgen über die Schwester-Paterna-Allee und den Michael-Ende-Weg. Geplant sind großzügige Grünflächen sowie die Versickerung des Niederschlags ins Erdreich. Das ist im bestehenden Bannholzgraben I auch der Fall.

Gerhard Strahl vom Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt sagte, es habe drei Mal so viele Bewerber wie Grundstücke gegeben. Die Preise pro Quadratmeter bewegen sich von 600 Euro für Reihenhausgrundstücke, 650 Euro bei einer Doppelhaushälfte, 500 bis 700 Euro für Grundstücke mit Mehrfamilienhäusern bis hin zu 750 Euro für Grundstücke zur Bebauung mit frei stehenden Wohnhäusern. Strahl sagte auf Nachfrage, die Stadt habe für 100 Euro pro Quadratmeter gekauft. Allerdings sei fast die Hälfte des Gebiets als Grünfläche ausgewiesen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Es sind 15 frei stehende Häuser, 22 Doppelhaushälften, 33 Reihenhäuser, drei Mehrfamilienhäuser mit maximal acht Wohnungen und sechs Mehrfamilienhäuser mit maximal vier Stockwerken und 87 Wohneinheiten vorgesehen. Auf die Frage nach bezahlbarem Wohnraum erklärte Baaß, die Baugenossenschaft würde hier Sozialwohnungen anbieten. Für deren Bezug braucht man die amtliche Bewilligung. Der Bürgermeister räumte ein, dass die Preise manchen überfordern würden. Er verwies jedoch auf einen Effekt, wonach Menschen aus den alten Viernheimer Kernbereichen hier raus zögen und damit preiswerteren Wohnraum in der Stadt frei machten. Nach den Statuten können sich nur in Viernheim wohnhafte Interessenten bewerben.