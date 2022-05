Altes neu interpretiert

Viernheim. Die Sängerin Megan Hill und Harfenistin Fabienne Partsch stehen am Pfingstwochenende in der Kulturscheune auf der Bühne und inspirieren mit neuen Interpretationen vieler bekannter Popsongs. Sie haben nicht nur neue Songs im Gepäck, sondern auch einen bekannten Gast: Der Schlagzeuger und Percussionist Walter „Kippe“ Helbig wird die beiden Musikerinnen bei ihrem Konzert begleiten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wollen uns neu erfinden“

Das Duo spielt seit 2019 gemeinsam und begeht nun neue Wege: „Wir wollen mit anderen Musikern gemeinsam arbeiten, uns neu erfinden und neue Klänge ausprobieren“, heißt es in der Ankündigung. Der Viernheimer Schlagzeuger Walter „Kippe“ Helbig ist seit vielen Jahren Lehrkraft an der Musikschule und gefragter Musiker in der Region.

Karten für das Konzert am Samstag, 4. Juni, 20 Uhr, gibt es für 15 Euro und ermäßigt 12 Euro bei der Buchhandlung Schwarz auf Weiß, in der VHS und per Whatsapp unter 0160-8470328 oder Mail an vocalharp@outlook.com. Restkarten werden an der Abendkasse verkauft.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2