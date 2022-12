Alternatives Vorstandsmodell

Viernheim. Der 24. Vereinsfrühschoppen fand diesmal im Domizil des MGV Liederkranz statt und stieß auf großes Interesse. Mehr als 30 Vereinsvertreter, meist aus der Vorstandschaft, waren gekommen, um sich über einige Projekte zu informieren und über weitere Vorgehensweisen und Kooperationen auszutauschen.

Bürgermeister Matthias Baaß freute sich in seiner kurzen Ansprache über die gute Resonanz, zeige dies doch, dass in Viernheim immer noch großes Interesse an ehrenamtlicher Hilfe und dem gesellschaftlichen Miteinander besteht. Besonders umfangreich wurde das Thema neuer Konzepte für Vorstände behandelt. Hierzu gab es ein Best-Practice-Beispiel des Afrikavereins Focus. Hausherr Walter Kempf betrieb bei seiner Begrüßung Werbung für den Chorgesang, „am besten natürlich beim Liederkranz.“

Apostelplatz als Begegnungsort

Den Anfang machte die Präsentation des Projekts „Viernheim Connected“, mit dem der Apostelplatz als Begegnungs- und Dialogort aufgewertet werden soll. Alle Vereine können dieses Angebot nutzen, um sich selbst und dadurch das Ehrenamt bekannter zu machen. Projektleiterin Selma Emekci vom Verein Lernmobil stellte die Möglichkeiten vor und schilderten ihre Erfahrungen der ersten Termine mit dem Hospizverein und Yaa Soma.

Wie man den Vereinsvorstand und dessen Arbeit neu organisieren kann, schilderte Gerrit Lohmann am Beispiel des Afrikavereins Focus. Auch dort waren die Ämter bisher klassisch verteilt, ebenso die damit verbundenen Aufgaben. „Wir haben festgestellt, dass die zweijährige Bindung an ein Amt nicht mehr attraktiv ist. Auf der Basis des Vereinsrechtes haben wir nach Möglichkeiten gesucht, den Verein und vor allem den Vorstand neu zu organisieren. Unterstützt wurde der Verein durch die Mannheimer Rechtsanwältin Petra Oberbeck.“

In der neuen Struktur des Vereins gibt es keine konkrete Ämterzuweisung, die Ressortaufteilung wird dem Vorstand in einer separaten Geschäftsordnung überlassen. Das bringe viele Vorteile: Man ist nicht mehr über zwei Jahre an eine feste Aufgabe gebunden. Berufs- und Privatleben können flexibler mit den Vorstandsaufgaben in Einklang gebracht werden. Voraussetzung ist allerdings, dass genügend Personen für die Vereinsführung zur Verfügung stehen. Bei Focus wurden zuletzt 14 statt sieben Personen gewählt.

Die neue Satzung sollte vorab dem Registergericht zur Prüfung vorgelegt werden, um Hinweise auf nötige Änderungen zu bekommen. Wie aber reagieren die Mitglieder, wie bekommt man die nötige Zweidrittelmehrheit zusammen und wie lange dauert so ein Prozess?

Beim TSV Amicitia wird heute schon überwiegend nach einer neuen Struktur verfahren. „Jeder im Vorstand macht alles und jeder muss alles wissen“, schilderte Peter Hoffmann den aktuellen Stand. Bei der Arbeiterwohlfahrt wurde ein hauptamtlicher Geschäftsführer zur Entlastung der Ehrenamtlichen eingestellt. Das kann sich aber nicht jeder Verein leisten.

Über das Thema Elternarbeit berichtete Peter Hoffmann vom TSV Amicitia. Dort wurden die Trainer bei einer abteilungsübergreifenden Besprechung informiert. Schließlich sind die Übungsleiter die ersten Ansprechpartner aus dem Verein. Eltern bieten einen Mehrwert für jeden Verein, den man aber in Gesprächen und mit Aktionen herausarbeiten muss.

Einen Austausch gab es auch zum Freiwilligentag. Die Projektverantwortlichen waren wenige Tage zuvor zu einer Diskussionsrunde zur Zukunft des Freiwilligentages eingeladen gewesen. Dabei ging es um die künftige Gestaltung des Abschlussfestes auf dem Stadtplatz, die Werbung im Vorfeld und Beteiligungsmöglichkeiten von Firmen. JR