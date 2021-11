Alte Gewehre mit Präzision

Viernheim. Die Pandemie hatte auch das Vereinsleben des Sportschützenvereins (SSV) Viernheim in den vergangenen zwei Jahren zeitweise ganz zum Erliegen gebracht. So musste das beliebte Jahreswechselschießen 2020/21 ausfallen. Umso größer war die Freude, als dieser sportliche Wettkampf nun nachgeholt werden konnte – zum ersten Mal auf den vollständig modernisierten und renovierten Langwaffenständen des Vereins.

Obwohl die Stände bereits über eine vollständige Betriebsgenehmigung verfügt, befinden sie sich noch in einem vereinsinternen Probebetrieb, bei dem vor allem die neue elektronische Trefferanzeige getestet wird. Um an dem Finalschießen auf die Ehrenscheibe teilnehmen zu können, müssen sich die Teilnehmer im Vorfeld qualifizieren. Hierzu wird verlangt, dass eine Scheibe mit drei Treffern in die Zehn beschossen wird. Geschossen wird dabei mit sogenannten Ordonnanzgewehren auf eine Entfernung von 100 Metern. Laut Sportordnung sind dabei Repetiergewehre zugelassen, die bis einschließlich 1963 als Ordonnanzwaffen geführt wurden. Die Gewehre der Viernheimer Schützen waren dabei ohne Ausnahme erheblich älter und datierten dabei mehrheitlich vor- oder nach dem Ersten Weltkrieg. Schussleistung und Präzision dieser historischen Waffen müssen sich jedoch vor modernen Sportwaffen nicht verstecken.

Eine größere Herausforderung in diesem Wettbewerb stellt eher die Handhabung dieser Gewehre dar. Zudem muss noch über Kimme und Korn gezielt werden. Lediglich Schießbrillen mit Irisblenden und transparenten Abdeckungen sind erlaubt. Die Schützen müssen sich auf ein sicheres Auge und eine ruhige Hand verlassen. Um auf eine solche Entfernung drei Mal genau in das Zentrum zu treffen, ist Erfahrung und vor allem ein wenig Glück erforderlich.

Zehn Schützen hatten es in die Endrunde geschafft und durften nun zum Schuss auf die Ehrenscheibe anlegen. Nach alter Tradition werden die sorgfältig bemalten Scheiben immer von einem Spender gestiftet, der auch das Motiv bestimmt. Spender war diesmal Schützenbruder Richard Heinz. Die Scheibe zeigt einen fliegenden Adler über einer Miniaturzielscheibe.

Ralph Dalhäuser gewinnt

Ralph Dalhäuser hatte bereits in der Qualifikationsrunde gezeigt, dass er den weiten Schuss mit dem Ordonanzgewehr sicher beherrscht. Er sollte dann auch der glückliche Gewinner der Scheibe werden. Wie es üblich ist, darf der Sieger der Qualifikationsrunde den letzten Schuss abgeben. Bereits zuvor war es sehr spannend geworden, da die Treffer der anderen Schützen sehr vielversprechend aussahen.

Nach dem Siegesschuss von Ralph Dalhäuser gab es aber keinen Zweifel, dass er das Jahreswechselschießen 2020/21 souverän gewonnen hatte. Als außergewöhnlich guter Gewehrschütze war dies Dalhäuser bereits mehrfach gelungen. Und da die schönen bunten Scheiben die Wände des Vereinsheims zieren, kann man seinen Namen jetzt an mehreren Stellen lesen. Engelbert Merling, der auch dieses Jahr die Organisation des Jahreswechselschießens übernommen hatte, überreichte dem Sieger die Scheibe.

Neben einem spannenden Wettbewerb in sehr kameradschaftlicher Atmosphäre konnten sich die Schützen über zwei weitere Dinge wirklich freuen: Die neuen Stände und die elektronischen Anlagen zur Treffererfassung hatten hervorragend funktioniert. Und nach dem Jahreswechselschießen ist vor dem Jahreswechselschießen. Nachdem die Veranstaltung jetzt erfolgreich nachgeholt wurde, steht termingerecht im Dezember das Jahreswechselschießen 2021/22 ins Haus. red