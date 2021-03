Viernheim. Auch der Fahrradklimatest 2020 brachte keine Trendwende. Mit einer Schulnote von 3,95 erteilt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) dem Fahrradklima in Viernheim weiterhin ein „Unbefriedigend“. Da der Wert in der letzten Erhebung 2018 noch bei 3,86 lag, sieht der ADFC sogar eine leichte Verschlechterung der Rahmenbedingungen für Radfahrer.

Damit liegt Viernheim im bundesweiten Trend. Lediglich die Großstädte konnten sich verbessern. Mannheim beispielsweise gelang dies mit einer leichten Verbesserung von 3,94 auf 3,90. Bewertet wurde eine Vielzahl von Kriterien. Mit Schulnoten von 1 bis 6 konnten Themen wie Sicherheit, Bequemlichkeit und Serviceangebote für Radfahrer bewertet werden.

Im Gesamtergebnis des ADFC-Tests erreicht Viernheim damit nur Mittelmaß. In der Klasse „Städte unter 50 000 Einwohner“ bedeutet das Ergebnis Rang 225 unter 415 bewerteten Kommunen. Die Öffnung der Einbahnstraßen in der Holz- und Steinstraße wurde von den Radlern deutlich honoriert. Der Aspekt „geöffnete Einbahnstraße“ konnte sich unter die drei besten Bewertungskriterien vorarbeiten. Noch besser werten die Viernheimer nur noch die gute Erreichbarkeit der Innenstadt und das zügige Vorankommen im Stadtgebiet. Negativ aufgefallen sind wie vor zwei Jahren die fehlenden Kontrollen von Falschparkern auf Radwegen und die hohe Diebstahlgefahr. Als besonders wichtig wurden die Akzeptanz als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer und das Sicherheitsgefühl angesehen.

Während die meisten Noten in Viernheim dem Bundestrend entsprechen, sticht das Thema Fahrraddiebstahl erneut extrem hervor. Die Bewertung bleibt auf einem erschreckend schlechten Wert von 4,7. Im Bundesdurchschnitt hatten Städte in der Größe Viernheims eine 3,7 erreicht. Mit den neuen Fahrradboxen am OEG-Bahnhof sei ein erster Schritt in die richtige Richtung getan. Diesem müssten laut ADFC aber noch viele weitere Maßnahmen folgen.

Ein Vergleich der Gesamtbewertung mit den Nachbarstädten zeigt, dass auch im Umland nur Mittelmaß herrscht. Lorsch war in diesem Jahr zum ersten Mal in der Wertung und konnte sich mit 3,33 gleich an die Spitze im Kreis Bergstraße vorarbeiten. Gefolgt von Bensheim mit 3,67 und Heppenheim mit 3,86.

Das hervorragende Abschneiden von Viernheim im Stadtradeln-Wettbewerb im vorigen Jahr habe gezeigt, dass Radfahren bei den Viernheimern einen großen Stellenwert hat. Doch die dazu passende Infrastruktur ist aus Sicht des ADFC noch nicht vorhanden.

Ein Blick auf die Top-Platzierten in Deutschland zeige, dass in den Städten mit hohem Radverkehrsanteil und guten Bewertungen durch die Radfahrer „Bequemlichkeit“ ein wichtiger Grund sei, aufs Rad zu steigen, heißt es seitens des ADFC. Sonst laute die Antwort meist „Gesundheit“ oder „Umweltfreundlichkeit“.

Wer mehr Menschen zum Radfahren motivieren will, müsse vor allem die Bedingungen fürs Radfahren verbessern und gleichzeitig das Autofahren unbequemer machen, so der Club abschließend. red