Alltag ohne Streit

Viernheim. Das „Eltern-Schon-Café“ ist ein neues Angebot des Familienbildungswerks (FBW) am Samstag, 28. Januar. Der Impuls-Workshop richtet sich an konflikt-gestresste Eltern und solche, die sich ihren Familienalltag gar nicht erst verderben lassen wollen.

Konflikte gibt es in jeder Familie von morgens bis abends: Mediennutzung, Aufräumen, Trotzphase, Geschwisterstreit oder Alltagsabläufe. Konflikte machen einem den Alltag madig, sie rauben den Eltern den letzten Nerv oder lassen sie auch mal „explodieren“. In dem Workshop soll das Nervige an Familien-Alltagskonflikten herausgearbeitet werden. Die Teilnehmer erfahren von den typischen Fallen, in die Eltern immer wieder tappen – und wie sie das ändern können.

Der Workshop findet am kommenden Samstag, 28. Januar, von 10 bis 12 Uhr im FBW statt und kostet 15 Euro. Anmeldungen nimmt das Familienbildungswerk unter der Telefonnummer 06204/92 96 20, per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de oder über die Homepage www.familienbildungswerk.de entgegen. su