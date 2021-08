Allein an der Tabellenspitze

Viernheim. Nach einem deutlichen 4:0-Auswärtssieg beim bisherigen Spitzenreiter VfB Gartenstadt hat der TSV Amicitia Viernheim die alleinige Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga Mannheim übernommen. Mit zwölf Zählern auf dem Konto besitzen die Blau-Grünen nach dem vierten Spieltag als einziges Team noch eine weiße Weste.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Viernheimer Trainerduo Patrick Marschlich/Timo Endres konnte mit Daniel Herbel erstmals einen Spieler einsetzen, der in der Vorbereitung schon gute Leistungen gezeigt hatte, in den bisherigen Punktspielen aber nicht zur Verfügung stand. Herbel ersetzte Angreifer Brandon Wiley und wurde prompt zum Matchwinner. Mit seinen beiden Treffern in der 21. und 32. Minute sorgte er für eine beruhigende Pausenführung. Nach Wiederanpfiff machte der wiedergenesene Kapitän Laurenz Baaß, der am Sonntag zuvor noch verletzt ausgewechselt werden musste, mit einem verwandelten Foulelfmeter frühzeitig alles klar (63.). Für den 0:4-Endstand sorgte Paul Ewen (77.) mit seinem zweiten Saisontreffer. In den Schlussminuten feierte Abwehrspieler Florian Lammer nach mehrmonatiger Verletzungspause sein Comeback, als er für Luca Träger eingewechselt wurde.

Am Mittwoch, 1. August, 19 Uhr, steht für die Blau-Grünen das Nachholspiel der zweiten Runde im Mannheimer Kreispokal auf dem Programm. Der TSV Amicitia trifft dabei erneut auf den FV Brühl 2, gegen den die Viernheimer im Finale des Pokalwettbewerbs der vergangenen Saison mit 3:1 gewonnen haben. Am Sonntag, 5. September, 15 Uhr, müssen die Südhessen dann zum dritten Kreisliga-Auswärtsspiel in Folge bei der Reserve des Verbandsligisten VfR Mannheim antreten. JR