Die zwölf Schülerinnen und Schüler, die am Mittwoch durch Reizgas in der Viernheimer Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH) verletzt wurden, haben das Krankenhaus nach Polizeiangaben wieder verlassen können. Wie ausführlich berichtet, war in einer großen Pause in einer Mädchen-Toilette im Erdgeschoss Reizgas versprüht worden. Das hatte einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften ausgelöst.

