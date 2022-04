Alle Jugendteams im Einsatz

Viernheim. Auf die Fußballjunioren des TSV Amicitia Viernheim wartet ein volles Programm: Alle Teams sind am Samstag im Einsatz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Jüngsten stehen wieder Spieltage an, bei denen die vier E-Juniorenteams jeweils gegen mehrere Mannschaften antreten. An der Lorscher Straße treten die D2-Junioren zum Heimspiel an, Gegner um 11.30 Uhr ist die Spvgg 06 Ketsch 3. Um 13 Uhr ist im Waldstadion Anpfiff für die A-Junioren, die die Tabellenführung in der Verbandsliga ausbauen wollen. Die C2-Junioren spielen um 15 Uhr gegen den SV Rohrhof. Auch auswärts ist die blau-grüne Jugend gefordert.

Die D1-Junioren fahren als Spitzenreiter zum Duell mit Verfolger VfL Kurpfalz Neckarau (10 Uhr). Die C-Junioren treten um 12.15 Uhr im Spitzenspiel der Landesliga beim Tabellenersten VFB Eppingen an. Ein Duell der Tabellennachbarn ist die Partie der B-Junioren. Bei der SpVgg Neckarelz trifft der Achte auf den Siebten TSV Amicitia Viernheim. Anpfiff ist um 16 Uhr. su

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2