Viernheim. Papa Jörn sitzt mit dem Laptop im Wohnzimmer, Mutter Antje nutzt den Computer im Büro, Sohn Cris hat gerade Videounterricht, und Tochter Hailie erledigt ihre Schulaufgaben. Ab und zu macht einer eine kurze Pause, schaut bei den anderen vorbei, bevor weitergearbeitet wird. So wie bei Familie Ritterbusch sieht der Corona-Alltag in vielen Viernheimer Familien aus – die Eltern sind im Homeoffice, die Kinder machen Homeschooling.

„Das ging von einem Tag auf den anderen“, erinnert sich Jörn Ritterbusch im Gespräch mit dieser Redaktion. Seit März 2020 ist er ausschließlich von zuhause aus tätig. „Im Betrieb in Weinheim war ich seitdem nur zwei- oder dreimal.“ Seine Arbeit als Redakteur für wissenschaftliche Zeitungen kann Ritterbusch auch so problemlos leisten: „Alle unsere Systeme sind internetbasiert, die täglichen Treffen mit den Kollegen, auch in China oder Australien, erfolgen per Videoschalte.“ Das wird auch noch eine Weile so bleiben, vermutet Ritterbusch, mit Dienstreisen ins Ausland rechnet er vorerst nicht. Tochter Hailie hakt ein: „Ich finde es gut, wenn Papa nicht mehr so oft weg ist.“ Allerdings fehlen dem Familienvater die persönlichen Kontakte, wie er sagt. „Der einzige Austausch findet innerhalb der Familie statt. Und wenn politische Sitzungen sind, da trifft man die Parteikollegen“, berichtet der SPD-Stadtverordnete.

Ehefrau Antje geht an drei Vormittagen an ihren Arbeitsplatz in einem Steuerberaterbüro. „Manche Sachen lassen sich nicht einfach digital erledigen, oder ich kann die Unterlagen mit den sensiblen Daten nicht mit nach Hause nehmen“, erzählt sie. An ihrem Alltag mit Arbeiten, Einkaufen und Kochen habe sich nicht viel geändert. Weil viele Aktivitäten der Kinder wegfielen, sei das Familienleben aber entschleunigt. „Anders wäre es natürlich schöner“, sagt Antje Ritterbusch.

Die Kinder im Teenager-Alter haben vor allem mit der Schule zu tun. „Es ist anders als im Frühjahr, viel strukturierter“, betont Vater Jörn. Hailie findet Homeschooling eigentlich ganz gut: „Schule mag ich nicht so.“ Die Zwölfjährige holt sich montags ihre Aufgaben für die ganze Woche in der Albert-Schweitzer-Schule ab und gibt sie freitags wieder ab. Online-Unterricht oder Videokonferenzen gab es bislang noch nicht. „Viele Aufgaben kann ich allein lösen, bei manchen brauche ich Hilfe“, erzählt Hailie, die manchmal mit einer Schulbegleiterin lernt. Die Hobbies am Nachmittag fallen im Moment alle aus: „Schwimmen ist nicht möglich, und es gibt auch keine Aktivitäten bei den Pfadfindern.“

Bruder Cris hat es da besser getroffen. Als Spieler in der Jugendbundesliga-Mannschaft der Rhein-Neckar Metropolitans darf er Sport treiben. „Ich habe viermal in der Woche Basketballtraining“, sagt der 14-Jährige. Er hat auch Gefallen am Homeschooling gefunden: „Man kann ausschlafen.“ Sonst muss er um 6.20 Uhr aufstehen, damit er rechtzeitig zum Unterricht im Weinheimer Werner-Heisenberg-Gymnasium ist. Zuhause reicht es, wenn er um halb acht aus dem Bett steigt.

Zeit zum Malen und Lesen

Der Achtklässler hat Distanzunterricht nach dem regulären Stundenplan, meistens mit Videokonferenzen. „Inzwischen läuft auch alles gut, außer dass das Mikro manchmal hängt oder jemand Internetprobleme hat“, sagt Cris. In den ersten Tagen nach den Weihnachtsferien sei die Lernplattform noch überlastet gewesen. Per Internet läuft auch der Konfirmationsunterricht, nachdem persönliche Gruppentreffen nicht mehr möglich sind.

Wenn so viele Aktivitäten ausfallen, bleibt bei Familie Ritterbusch Zeit für Neues. Hailie geht verstärkt ihrer Leidenschaft für japanische Animes nach. „Ich male Bilder aus, habe einen ganzen Ordner voll.“ Auch Cris steht auf die asiatischen Comics und schaut sich passende Serien an. „Man kann aber nicht immer nur vor dem Bildschirm sitzen“, findet Jörn Ritterbusch, der sich jetzt mehr Zeit zum Lesen nimmt. „Reisen im Licht der Sterne“ von Alex Capus hatte er zuletzt in der Hand. Die Eltern haben eine weitere Routine entwickelt: gemeinsame Spaziergänge. Fast jeden Tag laufen sie, eine gute Stunde, durch Viernheim, Weinheim oder Mannheim. „Wir sind nicht die einzigen, die unterwegs sind“, sagt der Vater lachend.

Alle vier Familienmitglieder ständig zuhause, führt das nicht auch zu Streitereien? „Nicht mehr als sonst auch“, sind sich Hailie und Cris einig. Wenn sie sich auf die Nerven gehen, verziehen sich die Geschwister in ihre Zimmer. „Und Papa sitzt ja meistens im Büro im Keller“, ergänzen die Kinder grinsend. Aber einmal am Tag kommen alle Familienmitglieder zum Essen zusammen – für die Eltern das Positivste der Corona-Einschränkungen und ihren Auswirkungen. „Wir sitzen jeden Tag alle zusammen an einem Tisch“, sagt Jörn Ritterbusch. „Das wäre im normalen Alltag nicht möglich.“