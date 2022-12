Alle Altersklassen an der Platte

Viernheim. An diesem Wochenende werden in der Sporthalle der Alexander-von-Humboldt-Schule unter der Leitung des TSV Amicitia wieder die Stadtmeister in den verschiedenen Leistungsklassen gesucht. Sowohl am Samstag, 10. Dezember, als auch am Sonntag, 11. Dezember, treten Spielerinnen und Spieler der Jugend-, Senioren- und Aktivenklassen gegeneinander an. Zudem findet am Samstag eine reine Damenkonkurrenz statt.

Das im Vorfeld bereits bekannte Teilnehmerfeld verspricht jede Menge Spannung und hochklassige Ballwechsel. Nach den letzten Verbandsspielen der Vorrunde sind die Stadtmeisterschaften die letzte Möglichkeit vor der Weihnachtspause, noch einmal die Kräfte zu messen. Auch diesmal sind wieder viele überregionale Teilnehmer am Start.

Die Verantwortlichen der Tischtennisabteilung des TSV Amicitia freuen sich über viele Sportfreunde und interessierte Zuschauer auf der Tribüne. Der Eintritt ist kostenlos und für Essen und Trinken ist gesorgt.

Sowohl am Samstag, 10. Dezember, als auch am Sonntag, 11. Dezember, wird ab 9 Uhr aufgeschlagen. Die Spiele können bis in die späten Abendstunden dauern. JR