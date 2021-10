Alina I. übernimmt das närrische Zepter

Viernheim. „Du musst dich nicht mehr verstecken, jetzt kann es jeder wissen“, holt Elferratspräsident Detlef Gläser die neue CdG-Prinzessin ins Scheinwerferlicht. Alina Altersberger wird als neue Stadtprinzessin Alina I. von Tanz und Glanz die Fastnachter durch zwei Kampagnen führen.

Der Club der Gemütlichen (CdG) stellte seine neue Regentin vor. Mitglieder des Elferrats, des Senats, des Vereinsvorstands und ehemalige Prinzessinnen waren dabei, als die Nachfolgerin von Melanie I. von Feuer und Flamme offiziell bekannt gegeben wurde.

Detlef Gläser bedankte sich zunächst bei der noch amtierenden Prinzessin Melanie I. für zwei Jahre im Amt. „Sie wäre zum Einsatz gekommen, wenn es denn eine Veranstaltung in der Kampagne 2020/21 gegeben hätte.“ Die Prinzessin nimmt Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Jetzt muss ich das Amt endgültig abgeben, aber das bedeutet, dass es endlich weiter geht und wir feiern können“, überwiegt bei Melanie I. dann doch die Freude. Für ihre Nachfolgerin hatte sie ein Prinzessinnen-Album als Einstandsgeschenk und einen guten Rat dabei: „Du bist die Chefin, lass dir nix gefallen!“

Seit 20 Jahren im Verein

Der Elferratspräsident machte die Prinzessin mit der CdG-Familie bekannt – obwohl das eigentlich nicht notwendig ist. „Sie ist länger dabei als ich“, sagte Gläser lachend. Denn Alina tanzt seit ihrem dritten Lebensjahr, also seit 20 Jahren, in den Garden des CdG (wir haben berichtet). „Wir werden in den nächsten zwei Jahren aber so viel zusammen unterwegs sein, da können wir an Aschermittwoch 2023 bestimmt noch was Neues erzählen“, hofft der Präsident.

Den Aschermittwoch im Jahr 2020 erwähnte Bürgermeister Matthias Baaß: „Wir hätten uns alle nicht träumen lassen, was da wenige Tage später passiert“, erinnerte Baaß an den Anfang der Corona-Pandemie. Nach dieser herausfordernden Zeit freue er sich, dass es nun vorangehe und man viele Bekannte wieder treffen könne. Und als „Erster Sekretär“ fiebere er natürlich der närrischen Amtszeit der neuen Prinzessin entgegen.

Inthronisation am 13. November

„Ich fühle mich geehrt und hoffe, dass ich die Aufgabe gut meistern werde“, bedankte sich Alina I. von Tanz und Glanz und erzählte: „Als ich klein war, habe ich mit Kinderaugen immer die Prinzessinnen und ihre tollen Kleider bewundert. Am 13. November bei der Inthronisierung wird die 23-Jährige nun selbst zur Prinzessin mit großer Robe.