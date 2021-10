Alina I. trägt die Krone bis 2023

Viernheim. Alina I. von Tanz und Glanz heißt die Viernheimer Stadtprinzessin der Kampagne 2021/22. Der Club der Gemütlichen (CdG) stellte seine neue Hoheit am Freitagabend vor. Und die kennt sich bei Fastnacht aus: Alina Altersberger tanzt seit 20 Jahren in den CdG-Garden. „Und nach Corona wird sie Glanz in unsere Hütte bringen“ erklärt Elferratspräsident Detlef Gläser auch den zweiten Teil des Namens.

Angefangen hat die närrische Laufbahn der neuen Prinzessin als Dreijährige bei den „Konfettis“. Ununterbrochen gehörte Alina seitdem zu den Tanzgruppen des CdG und tanzt aktuell in der Offiziersgarde. „Ich weiß allerdings gar nicht mehr, wie ich zum CdG und zum Tanzen gekommen bin“, gesteht die 23-Jährige. Denn in der Familie gibt es eigentlich keine Fastnachtstradition, die Eltern Bettina und Karl-Heinz hatten zuvor keine Verbindung zu den Narren. Doch inzwischen hat es auch die jüngere Schwester dorthin gezogen, Iljana tanzt bei den Funken. Die 15-Jährige sei stolz, dass ihre große Schwester die neue Prinzessin wird, erzählt diese. Auch die Eltern hätten sofort zugestimmt, als die Anfrage von Präsident Gläser kam. Unterstützung gibt es in der Kampagne außerdem von Freund Manuel – obwohl auch er kein ausgewiesener Fastnachter ist.

Alina Altersberger wird als Prinzessin Alina I. von Tanz und Glanz den CdG durch die nächsten beiden Kampagnen führen. © CdG

„Für mich war das zumindest die letzten Jahre eine Option, auch mal Prinzessin zu werden“, räumt Alina ein. Deshalb zögerte sie auch nicht lang. Die Zusage gab es eigentlich schon für die Kampagne 20/21. „Wir haben dann frühzeitig mit Alina geklärt, dass sie uns nach Corona zur Verfügung stehen wird“, freut sich Detlef Gläser, die Prinzessin nun mit einem Jahr Verspätung inthronisieren zu können. Die Inthronisierung mit Gardevorstellung (am 13. November) kennt Alina Altersberger von den Tanzauftritten. „Aber das ist ja nicht mit einer Veranstaltung als Prinzessin zu vergleichen“, weiß sie.

Tipps von Vorgängerinnen

Die Sozialversicherungsfachangestellte beschreibt sich zwar als laut und temperamentvoll, hat aber trotzdem Respekt vor einer der ersten Aufgaben als Regentin: „Ich habe noch nie vor vielen Leuten gesprochen… Aber ich glaube, dass ich das Reden gut kann.“ Rat und Tipps für solche Situationen bekommt sie aus dem „Team Prinzessin“ mit ehemaligen Lieblichkeiten, die sich um ihre aktuelle Nachfolgerin kümmern. Unterstützung gab es schon bei der Vorbereitung, als die Kleider für die Kampagne ausgesucht wurden – eines davon in Alinas Lieblingsfarbe blau – und die offiziellen Fotos im Heimatmuseum aufgenommen wurden.

Neben dem karnevalistischen Tanzsport hat Alina ein weiteres großes Hobby: den Pferdesport. „Ich sitze allerdings weniger im Sattel, sondern bin als Beifahrerin meiner Schwester bei der Kutschengilde aktiv“, erzählt sie. Das Fahrabzeichen habe sie zwar auch gemacht, fahre aber keine Turniere selbst, sondern unterstütze lieber als Beifahrerin. Wenn sie nicht die Tanzstiefel geschnürt hat oder auf dem Kutschbock sitzt, steht die 23-Jährige in der Küche und backt. „Dabei esse ich gar nicht gern Kuchen“, sagt sie lachend. Nudelgerichte in allen Varianten sind ihr da lieber – gern zu Sekt oder Weinschorle. Wenn die Küche anschließend geputzt wird, läuft Musik: Schlager und Ballermann-Hits sind ganz nach dem Geschmack der Prinzessin.

Mit dem Wohnwagen in Urlaub

Bescheiden, bodenständig und gar nicht glamourös verbringt sie ihren Urlaub: Zur Entspannung geht es mit dem Wohnwagen an den Bodensee oder ins Ferienhaus nach Kroatien. Fast noch lieber als Sonne und Strand hat sie Schnee und Ski. „Das ist irgendwie naheliegend, wenn der Papa aus Österreich kommt“, findet Alina. Für ausgiebige Pistenabfahrten wird sie in diesem Winter aber nicht so viel Zeit haben. „Wir haben die Kampagne durchgeplant“, sagt Detlef Gläser. Bei den „Gemütlichen“ hofft man darauf, dass die närrischen Veranstaltungen auch stattfinden können. „Wir möchten nicht noch mal alles absagen müssen und wollen vor allem daran erinnern, dass es im gesellschaftlichen Leben auch noch Fastnacht gibt.“ So stehen neben der Inthronisierung auch das Ordensfest, der Ball der Prinzessin und eine närrische Sitzung im Kalender.

Alinas Amtszeit hat definitiv etwas Besonderes: Sie geht nämlich über zwei Kampagnen. „Wir wollen ihr ermöglichen, alle närrischen Highlights als Prinzessin kennenzulernen, wie den großen Ball der Prinzessin in Bad Dürkheim, der für die kommenden Kampagne schon abgesagt worden ist“, erklärt Detlef Gläser. 2021/22 sei noch mit vielen Einschränkungen und Ausfällen zu rechnen. So endet die Regentschaft von Alina I. von Tanz und Glanz erst am Aschermittwoch 2023.