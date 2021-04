Viernheim. Nach der Wahl von Daniel Schäfer zum Vorsitzenden trafen sich die Stadtverordneten der Viernheimer SPD erneut online, um weitere Aufgaben innerhalb der Fraktion zu verteilen. So ging es in erster Linie um die Besetzung des Stellvertreter-Postens – hier erfolgte ein einstimmiges Votum für Spitzenkandidatin Alicia Hanf – sowie um die Sitze im Magistrat, in dem die SPD nach der Kommunalwahl erneut mit drei Mitgliedern vertreten ist.

AdUnit urban-intext1

Nachdem die SPD-Spitzenkandidatin der Kommunalwahl, Alicia Hanf, beim Fraktionsvorsitz Daniel Schäfer den Vorrang gelassen hatte, lag es nun an ihm, der Fraktion Personalvorschläge für die weiteren Positionen anzubieten. „Ich brauchte nicht eine Sekunde Bedenkzeit. Ihre Kompetenz, Motivation und Leistungsbereitschaft sprechen für sich. Sie hat ein hervorragendes Ergebnis bei der vergangenen Kommunalwahl erzielt“, warb Schäfer für seine Parteikollegin. Genauso sahen es auch die restlichen Mitglieder der Fraktion und wählten Hanf einstimmig zu ihrer neuen stellvertretenden Vorsitzenden. „Ich bin überaus dankbar für dieses klare Votum. Wir haben so viele Ideen, die bereits auf ihre Ausarbeitung warten. Jetzt können wir sie im Team angehen“, freute sich Alicia Hanf.

Bewährtes Trio

Ebenfalls einstimmig fiel die Entscheidung für Jenny Dieter, Andreas Häfele und Helmut Kirchner als Magistratsvertreter aus. Daniel Schäfer hatte mit Dieter die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins und mit Häfele den Kassierer des Ortsvereins vorgeschlagen. Sie waren genau wie Helmut Kirchner bereits in der vergangenen Legislaturperiode im Magistrat tätig. „Ich sah keine Notwendigkeit, hier eine Veränderung vorzunehmen. Alle drei leisten für unsere Stadt sehr gute Arbeit und wissen, wie ehrenvoll ein Sitz im Magistrat zu vertreten ist“, begründete Schäfer seine Vorschläge.

Jenny Dieter bedankte sich auch im Namen ihrer beiden Mitgewählten: „Wir freuen uns und sind auch sehr dankbar, dass uns die Fraktion erneut für dieses Amt vorschlägt. Die Zusammenarbeit hat in der Vergangenheit sehr gut funktioniert und muss auch in Zukunft vertrauensvoll fortgeführt werden.“

AdUnit urban-intext2

Mit Sven Lubkowski wird der Posten des Pressesprechers der Fraktion neu besetzt. Er folgt auf Dieter Rihm. „Sven Lubkowski ist bereits seit letztem Jahr Pressesprecher des Ortsvereins und macht einen sehr guten Job“, begründete Daniel Schäfer die von ihm vorgeschlagene Personalie, die ebenfalls einhellig Anklang bei den Genossen fand.

Als relativ neues Gesicht hatte Lubkowski bei der Kommunalwahl kein Mandat erhalten. Seine Zusage für das Amt des Pressesprechers nannte Schäfer deshalb „nicht selbstverständlich“ und dass Lubkowski nun trotzdem mitmache, sei „ein echter Gewinn“. Dieser freute sich, „nach dem kleinen Dämpfer“ bei der Wahl, „von Daniel Schäfer und der Fraktion mit ins Boot geholt“ worden zu sein. Seine Motivation, sich für die Stadt Viernheim einzusetzen, sei nach wie vor groß, versicherte der neue SPD-Pressesprecher. red

AdUnit urban-intext3