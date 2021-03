Viernheim. „Vor einem Jahr hatten wir rund 160 regelmäßige Kunden, letzte Woche hatten wir mehr als 250 Kunden pro Ausgabetag, und die Tendenz ist weiter steigend“, berichtet Gemeindereferent Herbert Kohl von der alarmierenden Situation der Tafel des katholischen Sozialzentrums. Aufgrund der sozialen Härten der Corona-Pandemie nähmen immer mehr Menschen in Viernheim das Angebot zur Essensausgabe in der Tafel wahr. Langfristig angelegte Kooperationen mit Einzelhandelsbetrieben und anderen Tafeln in der Region garantieren der Einrichtung auch in der aktuellen Situation ausreichend Lebensmittel für den gestiegenen Bedarf.

Das katholische Sozialzentrum besteht seit 2010 und bietet bedürftigen Menschen in Viernheim ein vielfältiges Angebot an Unterstützungsleistungen: Neben der Tafel gehören die Vesperstube, die Kleiderkammer und das Projekt „Jacke wie Hose“ zum Sozialzentrum, der „Laden mit Herz“, das Waschcafé sowie eine Werkstatt runden das Angebot ab.

„Die Tafel läuft aktuell in Präsenz im Freien, da die Einrichtung wie ein Supermarkt als Betrieb der Grundversorgung geöffnet bleiben darf“, erklärt Herbert Kohl. Alle anderen Einrichtungen des Sozialzentrums müssen hingegen bis auf Weiteres geschlossen bleiben.

Bereits seit längerem verzeichnet die Tafel einen steigenden Anteil an älteren Bürgern, die das Angebot der Essensausgabe wahrnehmen. Menschen ab 65 Jahren können auch ohne Einkommensprüfung in die Tafel kommen, da bei vielen der Gang zum Sozialamt mit Scham verbunden ist. Aber auch bei jüngeren Altersgruppen habe die Nachfrage nach Lebensmitteln der Tafel in vergangenen Monaten stark zugenommen, da viele Menschen von pandemiebedingten Schließungen und dem damit verbundenen Verlust des Arbeitsplatzes betroffen seien. Herbert Kohl geht davon aus, dass die gestiegene Kundennachfrage auch nach Ende des Lockdowns bestehen bleiben wird, da die wirtschaftlichen Folgen der Krise weiterhin spürbar blieben.

Bei der Essensausgabe tragen alle Mitarbeiter FFP2-Schutzmasken und achten auf die Einhaltung des Mindestabstands. Helfer schieben jeweils einen vorgepackten Essenkorb über eine lange Theke zum Abnehmer. Auch das Einchecken verläuft inzwischen vollständig kontaktfrei: Alle Kunden scannen zunächst ihren Nutzerausweis ein, bevor sie einen Essenskorb erhalten. Außerdem verteilen drei Mitarbeiter zu den normalen Ausgabezeiten etwa 50 Essenskörbe vor der Hildegardkirche in der Weststadt an Kunden, die in der dortigen Umgebung wohnen. Zwölf Mitarbeiter fahren jede Woche Lebensmittel zu rund 50 Haushalten, deren Bewohner ihr Haus nicht mehr verlassen können.

„Aus Angst vor einer Ansteckung haben uns einige Mitarbeiter verlassen, glücklicherweise haben wir aber auch wieder Zuwachs bekommen“, berichtet Kohl. fds

