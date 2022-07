Alarmierende Besucherzahl

Zur Pfarrversammlung in der Michaelskirche, „SHM“ vom 19. Juli

Diese Pfarrversammlung fand statt, um mit den Viernheimer Katholiken über die Zukunft ihrer vier Kirchen zu sprechen. Nach Aussage von Pfarrer Givens gibt es in unserer Stadt noch 11 300 Katholiken. Die Versammlung fand nach dem 18 Uhr- Gottesdienst statt. Danach waren von den zirka 150 Gottesdienstbesuchern noch etwa 80 Personen verblieben, die sich für dieses wichtige Thema interessierten. Sollte dies den Pfarrer und seine Gremien nicht sehr alarmieren, dann rate ich, die Bibel zur Hand zu nehmen und bei Johannes, 10. 14-16 nachzuschlagen.

„Die Katholische Kirche freut sich auf viele Besucher, die den pastoralen Weg mitgehen wollen“, sagt Gemeindereferentin Angela Eckart. Ich frage aber: Was ist mit den Katholiken, die diesen Weg nicht mitgehen wollen?

In der besagten Pfarrversammlung fiel auch kein Wort zu dem ungeheuerlichen Missbrauch in der Kirche, was meines Erachtens der eigentliche Grund für die vielen Kirchenaustritte ist. Alle in der Kirche Verantwortlichen wussten davon; es wurde vertuscht.

Jetzt will man die Opfer auch noch mit den Einnahmen aus der Kirchensteuer entschädigen, anstatt dafür einen Fonds einzurichten, in den alle Priester, Bischöfe und Kardinäle von ihrem nicht geringen Gehalt einen Teil einzahlen, um angemessene Entschädigungsleistungen zu ermöglichen.

Dazu verweise ich auf Lukas 17 ff. Wieso lassen wir uns von den Bischöfen sagen, welche Kirchen noch gebraucht werden und welche nicht? Ich empfehle einen anderen Blickwinkel. Wir sollten uns fragen, wie viele der 27 Ordinariate wir eigentlich noch brauchen für immer weniger katholische Christen in Deutschland? Mein Vorschlag: sieben. Dann würden 20 Bischöfe und Weihbischöfe und die dort tätigen Priester frei, um ihrer eigentlichen Berufung folgend in den Gemeinden tätig zu sein. Darüber hinaus würden viele Gebäude, die Priesterseminare eingeschlossen, frei werden, zumal es kaum noch Priesteranwärter gibt. Die frei werdenden Liegenschaften könnten verkauft oder vermietet werden, was wiederum Einnahmen in die kirchlichen Kassen bringt.

Interessant wäre es auch zu erfahren, wie viel Kirchensteuer die Viernheimer Christen aufbringen. Wie können wir sonst die Aussage des Bischofs von Mainz überprüfen, wenn er sagt, es sei kein Geld da. Es ist Zeit, an die Bibel zu erinnern, was Vorrang haben sollte vor dem Kirchengesetz (Markus 10, 17-30). Sehr erstaunt bin ich über die Aussage von Gemeindereferentin Christina Feifer, die unsere Kirchen mit vier Autos vergleicht, von denen zwei Oldtimern gleichkämen. Wo kommen wir denn hin , wenn man die Kirche mit einer Firma gleichsetzt?

Unser Pfarrer hat auf dem Altar der Marienkirche ein Bild des Pfarrers von Ars stehen. Der war ein einfacher Mann, der von seinen Mitbrüdern belächelt wurde, weil er bis spät in die Nacht noch die Beichte abnahm. Auf die Aussage eines Kollegen, er solle doch endlich schlafen gehen, meinte er, im Jenseits sei noch genug Zeit, sich auszuruhen. Zu dieser Aussage kommt man nur, wenn man an das Jenseits glaubt!

Abschließend meine ich, dass es angebracht wäre, auch kritische Stimmen zur Zukunft der Viernheimer Kirchen zu berücksichtigen, gewissermaßen als Gegengewicht zur von kirchlichen Hierarchien beeinflussten veröffentlichten Meinung.