Aktueller Spitzenreiter zeigt seine Klasse

Viernheim. In der zweiten Bundesliga Süd der Ringer läuft alles auf die Meisterschaft der KG Baienfurt/Ravensburg hinaus. Der aktuelle Spitzenreiter zeigte auch beim 18:10-Erfolg in der Viernheimer Waldsporthalle seine Klasse und ließ den Gastgebern keine Chance. Die Entscheidung fiel aber erst in den beiden letzten Kämpfen. Zuvor hatte der Stemm- und Ringclub (SRC) heftigen Widerstand geleistet und seinen gut 450 Anhängern einen unterhaltsamen Abend beschert.

Gleich im ersten Kampf herrschte gute Stimmung bei den Hausherren, denn Cristian Vagiunic kam im Griechisch-Römisch bis 57 Kilogramm gegen Alexander Tonn nach nur 1:12 Minuten zu einem Sieg wegen technischer Überlegenheit und brachte sein Team mit 4:0 in Front. Die Euphorie steigerte sich danach sogar noch, als von Georgi Ivanov im Freistil (bis 130 Kilo) durch Aufgabe seines Gegenüber Timofei Xenidis nach nur 21 Sekunden zum Sieger erklärt wurde. Plötzlich hieß es 8:0 für die Hausherren.

Ärgerlich dann die knappe 10:11-Niederlage für Demian Liutcanov gegen Magomed Makaev im Freistil bis 61 Kilo. Der SRCler ließ sich nicht abschütteln, unterlag am Ende um einen Zähler. Auch der Vergleich zwischen Julian Scheuer und Simon Weißhaar im Griechisch-Römisch (98 Kilo) ging über die volle Kampfzeit. Am Ende jubelte der Bayer über einen 6:3-Sieg. Die Gäste kamen Schritt für Schritt näher. Trotz des 9:0-Sieges von Georgios Pilidis gegen Publikumsliebling Mirko Hilkert im Griechisch-Römisch (bis 66 Kilo) hieß es zur Pause 8:6 für Viernheim. Der Ausgleich gelang dann allerdings Marcel Käppeler, der im Freistil bis 86 Kilo gegen Matthias Schmidt zu einem 7:0-Punktsieg kam.

Der erbittert geführte Kampf von Yannick Ott gegen Adrian Wolny im Freistil bis 71 Kilo wurde leider nicht belohnt. Lange war der Ausgang offen, erst gegen Ende konnte sich der Gästeringer mit 11:8 durchsetzen. Für neue Hoffnung bei den einheimischen Fans sorgte danach Florian Scheuer gegen Sohayb Musa (Griechisch-Römisch bis 80 Kilo) mit seinem 5:1-Punktsieg. Der Zwischenstand lautete daraufhin 10:10.

Damit hatten die Gastgeber aber ihr Pulver verschossen. „Die beiden letzten Kämpfe waren nicht zu gewinnen, das war uns schon vorher klar“, wusste SRC-Sportchef Sascha Niebler, dass man dem Tabellenführer kein Bein mehr stellen könnte und sollte Recht behalten.

Pascal Hilkert war im Griechisch-Römisch bis 75 Kilo gegen Valeriu Toderean (Technische Überlegenheit nach 2:51 Minuten) ebenso chancenlos wie Arkadiusz Böhm, der im Freistil bis 75 Kilo gegen Stas David Wolf nach 3:34 Minuten Kampfzeit ebenfalls technisch unterlegen war. JR