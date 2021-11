Aktionswoche – Hildegardkirche wird zur Modeboutique

Viernheim. „Wir wollen die sozialen Kontakte in unserer Gemeinde und der Stadt neu beleben und die durch Corona entstandene Schockstarre lösen“, beschreibt Gemeindereferent Herbert Kohl die Intention, die hinter der Aktionswoche unter dem Motto „Das gestalten wir gemeinsam“ steht. Vom 8. bis 14. November laden zahlreiche Angebote zum Mitmachen ein. Höhepunkt dürfte die Modenschau am Freitag, 12. November, werden. Dann wird die Hildegardkirche zur Boutique, in der neuwertige Kleidungsstücke gegen Spenden erworben werden können.

An sechs Tagen bieten unterschiedlichste Aktivitäten die Möglichkeit des zwanglosen Beisammenseins, des Mitmachens oder einfach nur des Genießens. „Raus aus der Einsamkeit und etwas miteinander unternehmen. Erst durch den Verlust und die Einschränkung während der Coronazeit haben wir den Wert unserer sozialen Kontakte neu zu schätzen gelernt. Deshalb lädt die Katholische Kirche in Viernheim ein, Gemeinschaft neu zu entdecken und zu genießen“ so Kohl.

Theresia Dietz und Herbert Kohl zeigen das Programm. © Othmar Pietsch

Die Aktionswoche beginnt am Kerwemontag, 8. November, um 19 Uhr im Pfarrer-Volk-Haus mit einer vorweihnachtlichen Kreativwerkstatt, bei der es um das gemeinsame Gestalten von adventlichen Lichterketten geht. Tags darauf gibt es ab 17 Uhr eine Führung durch das Katholische Sozialzentrum in der Stadionstraße mit einem anschließenden spirituellen Impuls im Rahmen des Bistro After Work.

Martinsfeuer für Erwachsene

Der Donnerstag (19 Uhr) folgt ein Martinsfeuer für Erwachsene mit einer kleinen Andacht und offenem Singen. Ort ist der Pfarrgarten neben der Apostelkirche. Am Freitag heißt es dann bei einer außergewöhnlichen Modenschau „Da staunen wir gemeinsam“. Ab 19 Uhr präsentieren Models aus den eigenen Reihen auf dem Laufsteg in der Hildegardkirche aktuelle Herbst- und Winterbekleidung für Damen und Herren. „Wir haben nach der Auflösung einer Boutique fast 800 hochwertige Kleidungsstücke erhalten, alle neuwertig, und die meisten original verpackt. Da kann man sicher das eine oder andere Schnäppchen machen“, so Kohl. Restposten gibt’s noch am Samstag (9 bis 12 Uhr).

Am Samstag findet von 14 bis 17 Uhr ein Besinnungsnachmittag für Mitarbeiter im Pfarrheim der Marienkirche statt. Am Abend steht die monatliche Gebetsbrücke für verfolgte Christen an.

Die Woche endet am Sonntag mit einem Gottesdienst unter der Überschrift #DasFeiernWirGemeinsam. In der Apostelkircheserviert man ein deftiges Mittagessen. Und das gemeindepsychiatrische Zentrum des Caritasverbands lädt zum Tag der offenen Tür ein und bietet bei Kaffee und Kuchen Gelegenheit zum Kennenlernen. JR