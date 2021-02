Viernheim. Bei der inzwischen abgeschlossenen Sternsingeraktion 2021 sind in den Viernheimer Pfarreien insgesamt 26 850 Euro an Spenden zusammengekommen. Laut einer Pressemitteilung der katholischen Kirche sind das 6850 Euro mehr als im Vorjahr. Die Sternsinger waren diesmal nur digital zu sehen und haben ihre Botschaft in einem kurzen Video verkündet. Jugendgruppen und Kommunionkinder warfen Flyer und Segensaufkleber in die Briefkästen.

AdUnit urban-intext1

In ihrer Pressemitteilung richten sich die Verantwortlichen auch an die Spender: „Ihre Spende ist Ausdruck Ihres Mitgefühls und Ihrer Solidarität mit vielen notleidenden Kindern in unserer Welt.“ Beispielland der Aktion war in diesem Jahr die Ukraine. red